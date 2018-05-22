Деньги с умом. Как заработать на консалтинговых услугах

В Украине в консалтинге хорошо себя чувствуют юристы

В Украине все чаще пользуется спросом бизнес-консультирование.

В нашей стране у многих нет капитала, чтобы начать собственное дело. Но деньги – это еще не все. Некоторые умудряются делать деньги из воздуха. Или почти из воздуха. То есть, занимается консалтингом

Консалтинг – огромная индустрия. В Украине активный спрос имеют: стратегическое, операционное консультирование, юридическое направление и фитнес-консультации. Об этом говориться в экономичном еженедельнике Перша Шпальта.

Почти десять лет назад Артем Афян – выпускник юридического факультета – вместе с финансовыми партнерами создал консалтинговую компанию. В Украине она входит в топ-5 в вопросах IT-технологий и безопасности бизнеса.

«Можно держаться в тени, можно строить обычный системный бизнес с бухгалтерией, с CRM-системами. Когда речь идет о структуре, ты должен быть белым», – говорит Артем Афян, управляющий партнер юридической компании Juscutum. Час консультации лично у Афяна, как у управляющего партнера, стоит примерно $10 тыс. Все зависит от клиента и его потребностей.

Причем компетенция этого специалиста не заканчивается Украиной. Афян имеет клиентов, никоим образом с Украиной не связаных. Это заказчики из Северной Африки, Израиля и США.

Конечно, любой бизнес – это совокупность факторов: уровень желаемого дохода, расходы – в соответствии с которыми уже может варьироваться предложение на рынке. В сфере юридического консалтинга разница в гонорарах очень велика. Здесь ставки, по данным юристов, колеблются от 500 до 10 тыс. грн.

Чтобы заявить о себе и закрепиться на рынке консалтинга – нужны серьезные усилия. Но золотых гор никто не обещает. Если посмотреть, например, топ-100 самых богатых людей Украины, представителя консалтинга среди них нет. Идентичная ситуация и в топ-100 самых богатых людей мира.

Если в середине 2000-х годов украинская экономика росла, было много денег, эти деньги надо было тратить. Многие компании их пытались потратить с умом. В этом им помогали консультанты. «Потом были тяжелые времена, когда произошел финансовый кризис. И многим компаниям стало не до развития. Им было важно выжить. Хотя и в этой ситуации тоже нужен хороший консультант», – говорит Иван Компан, основатель First Kyiv Investment Club.

В этой сфере можно зарабатывать и на фитнес-консультировании. Задача специалиста в основном связана с фигурой: коррекцией фигуры или веса. Для этого разрабатывается программа занятий. Консультация фитнес-тренера в Украине стоит в среднем – $50. Это цена за разработанную лично для вас программу и время самого тренера. Правда, спрос наши инструктора имеют в основном у иностранцев, отмечает фитнес-тренер Антон Гречанюк.

Итак, бизнес-консалтинг – довольно перспективная сфера. Но в Украине еще не настолько развита, как в мире. Поэтому, сейчас отличный момент, чтобы закрепиться на рынке и набраться опыта, который только добавит нулей к вашему гонорару.

Кроме того, в программе Перша Шпальта предприниматели рассказывают, как изменился бизнес-климат в стране и на что он влияет. А в специальном репортаже журналисты програмы анализируют события на рынке первичного жилья.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.