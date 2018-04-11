Деньги на вынос. Банки начали массово выдавать потребительские кредиты

Кредиты на покупку бытовой техники, солнечных батарей и даже недвижимости снова становятся неотъемлемой частью жизни украинцев, несмотря на заоблачные банковские ставки.

В магазине бытовой техники возле метро Почайна (бывшая Петровка) в Киеве продавец Кристина Лаущенко убедительно объясняет потенциальному покупателю, почему лучше взять товар не за наличные, а в рассрочку. "Выгодно не выкладывать кучу денег сразу, а выплачивать себе потихонечку",– резонно рассуждает она.

Главный завлекающий аргумент Лаущенко – нестабильность иностранной валюты. "Доллар может вырасти, а человек выплачивает ту же сумму",– с запалом продолжает продавец и сразу предлагает посмотреть акционные товары.

Тут же в магазине стоят несколько столов, за которыми сотрудники банков оформляют кредиты тем, кто поверил словам Лаущенко и ее коллег. Свои услуги наперебой предлагают пять банков, подчеркивая, что сама процедура выдачи денег на новый гаджет займет не больше 20 минут.

Совсем недавно такая картинка была совершенно нетипичной для украинских магазинов бытовой техники и электроники. В 2014–2015 годах банки практически остановили беззалоговое потребительское кредитование из‑за нестабильности финансовой системы. Да и сами клиенты не спешили одалживать деньги, так как не были уверены в завтрашнем дне.

Сейчас ситуация поменялась кардинально – количество займов существенно возросло. Регулятор рынка Национальный банк Украины (НБУ) характеризует происходящее с потребительским кредитованием как "стремительный рост". По его данным, в прошлом году объем чистых гривневых кредитов физическим лицам увеличился на 42 %. А у некоторых банков – и вовсе на 60 %.

И этот показатель – не просто первые ростки, которые говорят о восстановлении кредитного рынка, а уже устойчивая тенденция. "Рынок больше чем восстановился, это уже бум в определенных сегментах",– говорит Николай Остролуцкий, начальник Департамента финансовой стабильности НБУ.

По прогнозу Нацбанка, в 2018‑м рост количества выданных потребкредитов продолжится, и даже может увеличиться объем долгосрочного ипотечного кредитования. А станут бумом такие займы после того, как инфляция в стране будет ниже отметки в 10 %, прогнозируют специалисты.

Каждому по потребностям

Стремясь привлечь больше потребителей своих услуг, розничные сети и банки предлагают кредиты на покупку товаров под 0 % годовых. Это всего лишь уловка. Заработок и банка, и розничной сети заложен в стоимости товара, оба участника сделки просто договариваются, как поделить деньги, рассказывает о сути тандема финучреждение – ритейлер Алексей Пузняк, директор по развитию розничных продуктов Альфа-банка Украина и Укрсоцбанка.

Еще один вариант "нуля" – это льготный период для возврата денег по кредитной карте. Хотя в этом случае банк недополучает доходы, но "привязывает" клиента к финучреждению. К тому же недополученные доходы банкиры компенсируют и за счет комиссионных, которые ему перечисляют продавцы.

"Мы видим по отчетности, что происходит определенная миграция доходов с процентных в комиссионные",– поясняет Николай Остролуцкий, начальник отдела исследований системных рисков Департамента финансовой стабильности.

В свою очередь некоторые банки компенсируют свои затраты за счет дополнительных источников – например, социально значимых программ. К примеру, Европейский банк реконструкции и развития в некоторых случаях компенсирует до 35 % стоимости внедрения энергосберегающих технологий. Подобные программы есть и за счет государственных средств.

Платежом красен: Алексей Пузняк из Альфа-банка говорит, что украинцы стали ответственнее возвращать долги

По словам Пузняка, спрос на товары "под 0 %" растет, что позволяет существенно наращивать кредитный портфель. "В прошлом году мы в три раза выросли в объемах выдачи, в этом – чуть меньше,– говорит банкир.– Но видим, что это [увеличение] происходит не просто за счет перераспределения рынка, а за счет его роста".

Что касается структуры потребительского кредитования, то, по словам Сергея Наумова, главы правления Пиреус Банка, кроме покупки всевозможной электроники и бытовой техники, люди чаще всего берут займы на ремонт квартир. Он объясняет это стремлением потребителей застраховаться от колебаний курса доллара. Помимо этого, люди одалживают на первоочередные ежедневные нужды, главным образом посредством расчетов кредитными картами.

Популярными становятся кредиты на энергосбережение: установку пластиковых окон, утепление фасадов, эффективных котлов для отопления и солнечные батареи. Это направление подталкивает вперед резкий рост тарифов на тепло и электроэнергию.

Почем бесплатный сыр

Примечательно, что кредитные портфели украинских банков растут, даже несмотря на высокую стоимость заемных денег. По словам Наумова из Пиреус Банка, минимальная эффективная ставка (то есть со всеми платежами) составляет около 40 %, максимальная может доходить до 70–80 %, а в некоторых случаях даже выше.

"Математика здесь простая: если депозиты стоят 14 %, [плюс добавляется] кредитный риск, а это уже 20 % годовых,– рассуждает Пузняк.– Дальше включаются расходы банка и его аппетиты на прибыль".

По оценкам банкира, при текущей стоимости депозитов выдать кредит дешевле чем за 25–27 % годовых банки себе позволить не могут. Но и это нижний предел, на который могут рассчитывать клиенты с высокой белой зарплатой и хорошей платежной дисциплиной.

"Если же вы никогда не брали кредит, то вы потенциально рискованный клиент, и вам банк, скорее всего, предложит более высокие ставки – в районе 35–40 % годовых, а может до 50 %",– поясняет Пузняк.

Дорогие метры

В свежем обзоре банковского сектора НБУ есть робкий намек на восстановление рынка ипотечного кредитования: "В следующем году объемы ипотечного кредитования увеличатся, но их доля в портфеле новых кредитов останется незначительной".

Стабилизация ситуации на этом рынке началась еще в прошлом году. По словам Остролуцкого, банки в 2017 году выдавали на жилье 150–200 млн грн ежемесячно – мизерные объемы по сравнению с 2008‑м, ставшим пиком украинского ипотечного кредитования. Зато теперь взаймы выдают стабильно, а не время от времени, так как в 2016‑м. "Это свидетельствует о том, что банки вошли в систему",– комментирует Остролуцкий.

По данным Украинской торговой гильдии, в 2017 году рост объема ипотечных кредитов, выданных населению, увеличился на 31 %. В компании Укрбуд, а это один из крупнейших застройщиков столицы, говорят, что если в 2016 году только 1 % клиентов строили в кредит, то уже в 2017‑м таких было 3,5 %. А по результатам первых трех месяцев этого года доля заемных покупок квартир выросла до 10 %.

Поход в народ: Банковские учреждения предлагают оформить кредиты непосредственно в торговых залах крупных сетей

Как пояснил Глеб Шемовнев, пресс-секретарь Укрбуда, эти кредиты выдаются за счет сотрудничества с несколькими банками. В основном это краткосрочные программы – на два-три года.

При этом банки неохотно кредитуют первичку. Владимир Мудрый, член правления ОТП Банка, говорит, что финучреждения сейчас одалживают, в первую очередь, на покупку жилья на вторичном рынке. В этом случае риск меньше, чем с непостроенными или не введенными в эксплуатацию новыми домами. Программы сильно отличаются, но в среднем первоначальный взнос по такому кредиту составляет порядка 30 % от стоимости покупки, а сроки договоров – 10-30 лет.

Однако в целом в ближайшем будущем в НБУ не ждут повторения бума ипотечного кредитования образца 2008 года. Тарас Кириченко, председатель правления Правэкс Банка считает, что значительный рост ипотеки может начаться только тогда, когда ставки по гривневым займам снизятся до 8-10 % годовых. Но для этого НБУ прежде должен будет обуздать инфляцию.

Чисто кредитная история

Нацбанк дает позитивный прогноз по росту потребительского краткосрочного кредитования в этом году и объясняет это тем, что у финансовых учреждений в Украине избыток свободных денег, которые не приносят дохода.

Например, о том, что гривни много, говорит постоянное снижение ставок по депозитам. В начале этого года они составляли в среднем 15,5 % в гривне. А еще два года назад эта цифра достигала 20 %. Другими словами, украинские банки не нуждаются в деньгах.

Поэтому они всеми силами подогревают спрос на кредиты. Например, один из самых популярных способов стимулировать потенциального заемщика взять деньги в долг – сделать получение кредита максимально доступным. Уже сейчас появляются продукты, которые предлагают оформить клиентам кредитную карту не выходя из дому. Для этого потенциальному заемщику всего лишь нужно отправить банку фотокопию своих документов, а карточку доставит курьер по указанному адресу.

Быть смелыми с заемщиками финучреждениям позволяет несколько факторов. С одной стороны, украинцы стали более аккуратно возвращать взятые в долг деньги. А с другой – банки научились хорошо проверять потенциальных заемщиков.

Так, в Альфа-банке доля просроченных кредитов по займам на бытовую технику и электронику составляет 2 %. Это низкий уровень, отмечает Пузняк. "Мы никогда такой просрочки не видели,– говорит он.– Мы объясняем это тем, что люди стали ответственнее относиться к долгам".

Рынок больше чем восстановился, это уже бум в определенных сегментах

Что касается проверок кредитной благонадежности, то банки стали гораздо более осведомленными о своих клиентах. А это позволяет им гораздо лучше, чем раньше оценивать риски. Остролуцкий из НБУ говорит, что самые опытные финучреждения сумели создать хорошие скоринговые системы, оценивающие уровень заемщика на основании его истории.

В основе таких систем – сбор всех доступных сведений о потенциальном клиенте, а не только информация об их официальных затратах и доходах. “Альфа собирает альтернативные данные, в том числе и из соцсетей для усиления своих скоринговых моделей, которые отличают хороших [заемщиков] от плохих”,– поясняет Пузняк и подчеркивает: сбор сведений происходит только в случае согласия клиента.

Кроме этого, банки используют информацию мобильных операторов. Те не разглашают персональные данные, но на их основании могут выставлять баллы, которые потом учитываются в скоринговых моделях. Например, размер балла зависит от срока действия сим-карты: если абонент завел номер вчера, то риск по нему выше, чем у того, кто не менял номер в течение десяти лет.

Впрочем, каким бы ни были темпы роста потребительского кредитования в этом и следующем годах, это только начало большого пути, отмечает Сергей Наумов из Пиреуса. И для такой оценки есть основания. Закредитованность клиентов в Украине составляет всего‑то 3 % ВВП. А, к примеру, в Чехии – 36 %, в Польше – 60 %. Это свидетельствует о том, насколько велик потенциальный спрос на займы. "Можно говорить, что это начало с нуля",– считает банкир.