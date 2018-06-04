Деньги из идей. Как украинские стартапы зарабатывают за границей

Если в Украину не идут иностранные инвесторы, можно пойти к ним и предложить свой продукт на зарубежном рынке. Лучше в этом разбираются представители IT-отрасли, ведь их продукты и идеи можно легко экспротировать через Интернет.

По данным Украинской ассоциации венчурного и частного капитала, отечественные стартаперы привлекли по меньшей мере $265 млн.

К примеру, киевский предприниматель, основатель и президент Neuromation Максим Прасолов запустил IT-стартап благодаря увлечению анимацией. Несколько лет назад он работал над фильмом Кобзарь-2015, после чего возникла новая идея.

Прасолов и его партнер Константин Гольцев создали маркет-плейс для построения искусственных нейронных сетей. А именно - инструмента для создания искусственного интеллекта, который используется не только в анимации, но и в медицине, розничной торговле, биотехнологиях. Так появилась компания Neuromation, автоматизировавшая процесс создания таких сетей, и сделала его более дешевым благодаря технологии блокчейн.

"Чтобы нейросеть распознавала что-то фото, вам надо взять все объекты на фотографиях, разметить их сначала и показать нейросети много раз - тысячу, две. Каждый объект надо показать не менее тысячи раз, а лучше - две, а еще лучше - пять. И это все делается вручную. Мы пошли другим путем. Мы создаем симуляции, а именно - рисуем 3D. То есть создаем всю реальность в 3D", - объясняет Прасолов.

В январе этого года Neuromation провела ICO (Initial Coin Offering) и привлекла $73,2. И это не единственный пример. По словам управляющего партнера AVentures Capital Андрея Колодюка, по 2017 венчурные инвестиции в Украину увеличились втрое и достигли отметки $265.

"Многие говорят, что это небольшая цифра, и я могу сказать многим скептикам, что это вдвое больше, чем венчурных инвестиций в Россию", - отметил он.

Кроме Neuromation, на ICO вышли и платформа для геймеров DMArket и маркет-плейс для регистрации недвижимости Propy. Компаниям удалось привлечь $19,1 и $15,4 млн соответственно.

Обычно сначала появляется идея, а впоследствии предприниматели пытаются масштабировать ее на весь мир. Именно так сделал основатель компании Template Monster Давид Браун.

"С полного нуля, трехкомнатная квартира в Николаеве, 4 человека придумали сумасшедшую идею делать шаблоны для сайтов. В то время такой категории не существовало. Мы попробовали. Взяли одного дизайнера, он нарисовал нам 30 шаблонов. И мы по всему миру начали разными методами людей привлекать и говорить: купите шаблоны, зачем вам делать дорогие сайты", - рассказал он.

Браун предложил клиентам получать сайт за $10 в месяц или $600 - за средний срок жизни сайта. В эту цену входит стоимость домена и поддержка.

"Мы потратим на создание сайта около $70-80. Потому что у нас есть специальная система, позволяющая это делать масштабируемо. Мы, условно говоря, инвестируем в вас, как в клиента, на входе $80, а на выходе через 5 лет получаем $600. Вот и вся модель", - объясняет он.

Такая идея заинтересовала инвестора, и компании удалось продать. Полученные средства дали толчок для дальнейшего развития. Однако Брауну, как и остальным стартаперам, пришлось регистрировать юридические лица за рубежом: в США, Эстонии, Израиле. Ведь суверенный рейтинг Украины очень низкий, поэтому инвесторы закладывают риск в свой процент, и средства обходятся украинским компаниям гораздо дороже, чем зарубежным.

По словам президента компании Украинский инвестиционный холдинг Марка Гинзбурга, западные инвесторы не заинтересованы создавать конечный продукт в Украине по ряду объективных причин. Одна из причин такого поведения инвесторов - законодательство. В Украине оно не учитывает потребности инновационных компаний.

"К примеру, как я могу провести платеж, если у меня в 50-ти юрисдикциях находятся вычислительные возможности. И они находятся у различного типа вендоров, различного типа владельцев. Это частные лица, это юридические предприятия. Я не могу использовать вообще банковскую систему для того, чтобы платить. Потому что мне их мощности нужны на один час. Обслуживание этих контрактов съест абсолютно всю прибыль. Чисто операционная деятельность невозможна. Им можно платить только в криптовалюте на основании смарт-контракта. А для этого здесь просто нет законодательной базы", - объясняет Прасолов.

Другой проблемой для IT-стартаперов является то, что Украина не единственная страна, где рождаются удачные идеи. Как рассказывает управляющий партнер инвесткомпании StandartNV Карен Чифталарян, для стартапа в любой стране получить первые инвестиции - большой вызов и труд.

"Если мы возьмем Instagram, то, насколько мне известно, примерно две тысячи инвесторов, две тысячи фондов в начале отказывали в инвестициях Instagram. Потом все произошло. Настойчивость и труд. Бить в одну точку", - рассказывает он.

98% IT-стартапов, начинающиеся в Украине, не достигают положительного финансового результата. Впрочем, шанс все-таки есть. В Украине высокий уровень математического образования и невысокая заработная плата программистов - ниже в три-четыре раза, чем в Кремниевой долине. Поэтому это и в дальнейшем будет вдохновлять отечественных предпринимателей испытать свои силы на непростом рынке венчурных инвестиций.