Дефолт на пороге. Украину ждет более мощный кризис, чем в 2008 году

Без внешнего финансирования денег, которые сейчас есть у правительства, хватит только до ноября этого года

Девальвация. Инфляция. Сокращение рабочих мест и потеря международной поддержки. И в конечном итоге – дефолт. Все это ждет Украину, если власть не пойдет на обещанные Международному валютному фонду шаги.

12 июля первые лица Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес ассоциации, Союза украинских предпринимателей, Независимой ассоциации банков Украины, а также инвестфондов Horizon Capital и Dragon Capital призвали власть к скорейшему принятию решений, необходимых для разблокирования $1,9 млрд от МВФ и связанного с ним финансирования других международных доноров.

В число этих бизнес-ассоциаций входят более двух тысяч компаний, которые предоставляют сотни тысяч рабочих мест.

Посыл был единогласным и однозначным: украинское правительство, МВФ и международные партнеры Украины должны использовать все усилия для достижения согласия до 20 июля – то есть в течение следующей недели.

До этого срока нужно решить лишь три вопроса: по тарифам на газ и бюджету-2018, а также принять законопроект относительно передачи в Высший антикоррупционный суд всех подследственных ему дел со дня начала его работы.

Ведь на карту поставлено слишком много: два года роста ВВП, финансовая стабильность, которая была так тяжело достигнута, миллиарды долларов инвестиций, тысячи рабочих мест, утечка украинцев за границу и надежда на лучшее будущее.

В чем суть проблемы

Украине нужно обслуживать внешний долг, который на данный момент составляет примерно $52 млрд. До конца 2019 года на эти цели нужно около $6 млрд. Из них до первого тура президентских выборов требуется заплатить $2,6 млрд, до инаугурации в конце мая – $4 млрд.

При этом, на сегодняшний день у Министерства финансов на казначейском счету в иностранной валюте находится чуть больше $1 млрд. То есть нужно где-то найти недостающие $5 млрд.

Чем грозит отсутствие кредита МВФ

Фактически единственными источниками финансирования для Украины в настоящее время являются Всемирный банк, Европейский Союз и еврооблигации. Однако, все они как раз и привязаны к вышеупомянутому траншу в $1,9 млрд от МВФ.

И тут начинается самое интересное. Миллиарда долларов, который сейчас есть у Минфина, хватит только до ноября этого года.

Дальше правительству придется, например, надавить на госбанки, чтобы они скупали больше долларовых ОВГЗ, рассказал НВ Бизнес главный исполнительный директор ИК Dragon Capital Томаш Фиала.

Только с начала этого года таких госбумаг было выпущено на $2 млрд, а погашено на $1,8 млрд. То есть чистый приток валюты составил $200 млн. Но это очень мало в сравнении с нужной Минфину суммой.

Этих денег хватит еще максимум на два месяца – то есть до конца 2018 года. То есть пропетлять не выйдет. Банально не хватит денег. Дальше нужно разве что залезать в "карман" Нацбанка.

Но этот вариант слабо подходит. Нацбанк – независимая институция и заходить в его резервы нельзя, да и выглядит это лишь как краткосрочное латание дыр. Резервы регулятора нужны для балансировки платежного баланса страны, и никак не могут использоваться для фискальных целей или для погашения расходов из бюджета.

"Ни один инвестор – ни МВФ, ни официальные кредиторы, ни частные кредиторы такую практику не приветствуют. Это очень сильно их отпугивает", – объясняет Фиала.

К тому же, есть страны, где такая практика имела лишь негативное влияние. Последние два ярких примера в этом году – Аргентина и Турция. Именно из-за попыток президента Турции Реджепа Эрдогана влиять на Национальный банк страны с целью снижения процентных ставок, турецкая лира девальвировала с начала года почти на 27%. Аргентинское песо – больше чем на 30% с начала года.

Второй вариант еще более страшный – объявить дефолт. А это означает падение экономики, девальвация, инфляция. А дальше как снежный ком: страна снова погрузится в тяжелые времена 2014-2015 годов со всеми вытекающими последствиями. Только на этот раз будем виноваты сами, а не северный сосед.

Почему вопрос нужно решать срочно

Для того, чтобы понять, зачем украинский бизнес так торопит правительство с принятием решений, нужно понимать регламент работы МВФ.

Дело в том, что в августе совет директоров МВФ не работает – это период отпусков. И нужно, чтобы решения украинских властей были приняты сейчас. Тогда на следующей неделе сможет приехать миссия Фонда для подготовки отчета и нового текста меморандума.

Если будет задержка, и решения будут приняты после 20 июля или будут затягиваться, то добавится еще один проблемный пункт – проект бюджета на 2019 год, который, скорее всего, будет еще более сложный, чем в этом году. Причина тому – грядущие выборы. А значит, в госбюджет могут быть внесены расходы на популистские цели. А это, в свою очередь, вряд ли устроит кредиторов.

Впрочем, шанс у Украины еще есть. Буквально несколько часов назад Верховная Рада приняла законопроект №7441 о передаче в Высший антикоррупционный суд всех подследственных ему дел со дня начала его работы. Этот документ был одним из необходимых условий для получения транша от МВФ.

Теперь правительству нужно успеть решить лишь два вопроса: о ценах на газ для населения и дефиците текущего бюджета.