Что-то новое и с легендой. Как украинским продуктам попасть на рынок Японии

Япония, как одна из сильнейших экономик мира может стать перспективным направлением развития для украинского бизнеса. Отечественным компаниям нужно лишь откинуть стереотипы, чтобы увидеть новую нишу.

Что мы знаем про Японию? Это суши, самураи, кимоно, биржа в Токио и электроника. Впрочем, под всеми этими клише скрываются новаторы. Как оказалось, японцы никогда не против попробовать что-то новое.

Традиционные японские рестораны, на самом деле довольно инновационные. Они импровизируют с меню, соединяют японские и импортные продукты. "Например, японская редька с фуа-гра — Фуагра Дайкон. Впрочем, даже консервативным японцам мало одной лишь редьки, — поясняет управляющая самой большой выставки продовольственных продуктов в Азии Foodex Japan Акико Охара. — Многие думают, что мы каждый день едим суши, но на самом деле это не так. Время от времени мы любим менять кухню. Мы постоянно комбинируем. И не только когда посещаем рестораны, но и когда готовим дома. Мы много готовим и любим новые идеи, нам нравится неизвестное".

Экономика Японии третья в мире, после США и Китая и входит в 30-ку по показателю ВВП на душу населения. Именно поэтому эта страна так привлекает предпринимателей, считают консалтеры, которые занимаются продвижением украинских товаров на японском рынке.

По словам Юрия Луценко, партнера консалтинговой компании Coin, японцы могут позволить себе купить все что угодно, главное их заинтересовать. Их не пугает большая зависимость от импортной продукции, поскольку доходы населения находятся на высоком уровне и продолжают двигаться вверх.

Запорожская компания Famberry, которая выращивает кизил и производит джем, варенье, соусы, уже попробовала свои силы на новом рынке. В прошлом году они представили свою продукцию на Foodeх Japan и она очень понравилась японцам.

"Мы отправили образцы попробовать одному из основных импортеров, нашего инновационного продукта на базе меда вместо сахара, по их просьбе, который получил позитивную оценку", — рассказывает Елена Заславская менеджер проектов компании Famberry.

Однако для Японии это нормальная ситуация и рассчитывать на быстрый результатам тут не приходится.

По словам Охара, ее соотечественники осторожны и придирчивы ко всему. По этой причине начало бизнеса занимает очень много времени, по меньшей мере три года. Но если вы найдете японского партнера, ваши отношения будут крепкими и длительными.

В отношениях с японскими партнерами больше продвинулась компания LiQberry, которая производит пасту из черники в Украине и Литве. Для сырья использует дикую чернику, которую собирают в волынских лесах. В 2016 году компания также представила свою продукцию на Foodex. "У нас был неожиданно быстрый опыт. Мы нашли партнеров. На этом рынке есть определенная периодичность поставок. Мы начали работать буквально через четыре месяца. Это очень неординарный случай", — говорит Ирина Лукашук, директор по продажам компании LiQberry.



Сейчас дела у украинских предпринимателей на азиатском рынке идут медленно. Новых партнеров пока нет. И поэтому, компания меняет стратегию. По словам Лукашук, для начала необходимо изучить систему ведения бизнеса в Японии. Она как треугольник, в котором на верхушке крупные трейдеры, которые спускают товар дистрибьютору, а те уже опускают его в розницу. В силу неординарности продукта, LiQberry пошли противоположным путем — с низов.

"Можно сказать, что это была ошибка, все-таки нужно бить по большим игрокам. В данной ситуации японские коллеги советуют сосредоточиться на распространении информации об уникальности продукта среди потребителей", — рассказывает Лукашук.

На выставке Foodex многие страны представляют национальные образы, это может предложить Японии и Украина. Охара считает, что построение национального имиджа особенно важно для продуктов с добавленной стоимостью.

По такому сценарию сейчас работает вертикально-интегрированная компания Agrofusion, которая поставляет в Японию томатную пасту. Главный месседж для потребителей: томаты выращивают в традиционном для этой культуры регионе — на Херсонщине. Впрочем, компания также сертифицировала свою продукцию, согласно японским органическим стандартам. Таким образом соединив традиции и инновации.

"На этом рынке, в этой категории, очень много органических продуктов, здоровых продуктов, чистых, без глютена, без сахара. Интерес вызывает наша кондитерка, различные солености, борщевые заправки. Постоянно растет популярность буряка. Потому что они верят, что буряк продлевает жизнь", — отмечает Луценко.

Единственное, что вообще не интересует японцев — сырьевые товары без истории. Те, что можно производить везде. Эти ниши, как правило заняты, или защищаются пошлинами. Поэтому, для успеха на японском рынке нужно что-то новое и обязательно с легендой.