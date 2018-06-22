Что и как продадим. Сможет ли страна наконец запустить масштабную приватизацию

Украина планирует провести одину из самых масштабных кампаний по приватизации госпредприятий за всю свою историю.

Процесс будет происходить согласно новому закону О приватизации, который недавно приняла Верховная Рада.

Почему же этот документ считается революционным? Прежде всего новый закон свернул предыдущие 7 законов, и позаимствовал для себя все основные пункты, которые были раньше. «Инвестор хочет, чтобы его интересы были защищены. Поэтому в законе указаны механизмы, защищающие инвестора. Это и его право при желании обжаловать действия, связанные с приватизацией, в международных судах», - отметил Виталий Трубаров, и.о. председателя Фонда госимущества Украины. Об этом говорится в сюжете главной деловой программы в стране Перша Шпальта.

Ранее, на подготовку приватизации крупных объектов Фонд госимущества тратил 2-2,5 года. Сейчас, благодаря новому закону, этот срок уменьшится вдвое.

Сегодня существует две большие группы: объекты малой приватизации и объекты большой приватизации. К объектам малой приватизации относятся объекты, стоимость активов которых в течение последнего финансового года не превысила цифру в 250 млн грн. Все, что свыше этой суммы - автоматически будет считаться объектами большой приватизации.

В этом году правительство рассчитывает выручить от приватизации более $15 млрд. Для этого планируется продать множество мелких предприятий и три очень больших.

Из списка объектов большой приватизации в последнее время говорят о Турбоатоме, Одесском припортовом заводе и Центрэнерго. Можно ли их продать по высокой цене сегодня, - эксперты сомневаются. Иван Компан, основатель First Kyiv Investment Club, среди тех, кто не верит, что на этих объектах государство поднимет большие деньги. Особенно учитывая состояние этих предприятий, и самое главное - отсутствие массовой заинтересованности иностранных инвесторов в инвестировании значительных средств в Украину.

Согласно новому законодательству предусматривается проведение голландских аукционов. То есть, продажа остальных, более мелких предприятий, будет происходить по новой схеме. Впрочем, успешная приватизация может произойти только при обстоятельствах, когда власть позволит продать активы, не обременяя их дополнительными условиями. Гарантом, по утверждению Фонда, выступят консалтинговые компании, которые готовят предприятия к продаже.

Формально - приватизация госимущества с учетом нового закона будет происходить по другим правилам. Но будет ли она более успешной, чем в прошлые годы, пока этот вопрос остается открытым.

Кроме того, в программе Перша Шпальта рассказывают о том, к чему готовиться экономике Украины в ближайшие годы. А также, как заработать на производстве кино.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.