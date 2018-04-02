Что будет с украинской газовой трубой без Газпрома

Европа поддержала строительство газопровода в обход Украины. Теперь украинская ГТС в опасности

На прошлой неделе Германия окончательно согласовала строительство газопровода Северный поток 2. Это тревожный звоночек для украинской газотранспортной системы.

Новый газопровод способен перекачать половину объема газа, который до сих пор шел в Европу по территории Украины. А когда он заработает, а это планируется после 2019 года, украинская труба останется полупустой. Способна ли отечественная ГТС работать без Газпрома, разбирался НВ Бизнес.

Уникальная газотранспортная система, которая способна перекачивать в европейские страны почти 180 млрд куб газа, осталась Украине в наследство от Советского Союза. ГТС имеет 12 подземных хранилищ. Газа в них сохраняется ровно столько, сколько наша страна использовала в прошлом году. При этом, система в хорошем состоянии. Но современным реалиям рынка – не соответствует.

С самого начала и до сих пор, главной задачей украинской ГТС была перекачка больших объемов сибирского газа в Европу. Там его добывали в СССР, а сейчас – в России. Но на самом деле, система перекачивает только половину объема, на который она способна. По словам Павла Станчака, вице-президента Укртрансгаза, тогда были предусмотрены большие объемы и по транзиту газа, и для украинских потребителей: "Но завтра так может случиться, что мы будем иметь другие газопроводы, которые будут конкурировать с нами. Нам нужно быть более эффективными".

Украина имела стабильные заказы от Газпрома по транзиту и получала за это $2 млрд в год. И менее чем через год договор с российским монополистом закончится, а ГТС может стать никому не нужной. Чтобы этого не допустить отечественная ГТС пытается привлечь европейского партнера к управлению и свести планы россиян на нет. В Укртрансгазе надеются доказать всем, что нет технического, экономического, экологического смысла, чтобы строить новые трубы.

Но после того, как Германия дала зеленый свет на строительство Северного потока-2, в Украине работают над планом Б. А именно – строительством небольших трубопроводов – интерконнекторов, которые соединят нашу трубу с европейской системой. Это позволит перекачивать газ в различных направлениях. Как этого и хотят клиенты.

Сергей Дяченко, председатель Бюро комплексного анализа и прогнозов, говорит что Украине необходимо использовать транзит в сторону Польши, Словакии, Румынии и Венгрии. А также создать максимально благоприятные условия для использования украинских газовых хранилищ.

Чтобы планы стали реальностью, в Укртрансгазе начали так называемую процедуру Open Season. Или оценку возможностей ГТС, не требующую обязательств. Сегодня такие страны, как Молдова и Румыния пока лишь берут газ в Украине. "Возможно скоро они будут производить или добывать тут газ", – надеется Станчак.

"Это будет не столько заработок, поскольку там участки небольшие по объему, по длине, а сколько сам факт работы нашей ГТС, как части европейской", – отмечает Ярослав Мудрый, управляющий партнер компании Энергетические ресурсы Украины.

Для воплощения крупных планов в этом направлении, Украине нужно снижать тариф на транспортировку голубого топлива, отмечают игроки газового рынка. "Тариф должен быть привлекательным по сравнению с другими странами. Тогда у игроков на рынке будет заинтересованность приходить, арендовать мощности украинской ГТС и транспортировать газ европейским потребителям", – отмечает Роман Опимах, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины. Но пока в Украине тариф один из самых высоких в Европе.

26 лет Украина наслаждалась заработками от советского наследия. Наконец нужно сделать украинскую трубу полноценной частью европейской газовой системы. Если это удастся сделать, Газпром уже не сможет держать нас на "газовом крючке".