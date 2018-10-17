Что будет с государственными банками Украины

Государство планирует выйти из собственности Приватбанка до 2022 года

Украина за годы независимости вложила в государственные банки 250 млрд грн. В результате этого, государство значительно усилило влияние на экономику и рынки. Представители государственных и частных банков по-разному оценивают такую ​​политику.

Еще в 2008 году государство владело лишь двумя – Ощадбанком и Укрэксимбанком. В 2009 году государственным стал еще и Укргазбанк. Впоследствии, в 2016-м состоялась национализация Приватбанка, и доля государства значительно возросла до 55%.

"Это не развивает свободную конкуренцию и экономику в целом. Ведь государственные банки имеют привилегии по обслуживанию отраслей или доступ к ресурсам, которого не имеют другие банки. То есть свободная конкуренция на рынке отсутствует", - считает исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

По ее словам, в руках государства большой финансовый ресурс, достаточно соблазнительный для чиновников и политиков. И, как показывает практика, его можно использовать более эффективно. Ведь содержание банков требует докапитализации, которая ложится на плечи налогоплательщиков.

Если сравнивать ведущие банки в государственном и частном секторе, заметно, что частные работают гораздо эффективнее, отмечает председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак Ковач. Он считает, что задачей всех банков не только очистить баланс от неработающих кредитов, но и улучшить операционную эффективность своей работы.

Однако председатель правления Сбербанка Андрей Пышный отметил, что не видит критически отрицательного влияния на состояние украинской банковской системы в связи с тем, что государство владеет крупнейшими четырьмя банками в Украине.

При этом, государство планирует уменьшить свою долю в банковском секторе. По словам заместителя министра финансов Юрия Гелетия, министерство намерено уменьшить долю государства в активах банков до 24% уже к 2022 году.

"Мы четко понимаем, что государство не должно быть ключевым игроком. Государство должно обеспечить конкурентную среду на рынке", - отметил Гелетий.

Кроме того, необходимо улучшить функции корпоративного управления, которое должно отвечать лучшим международным практикам. Это, в частности предусмотрено в законопроекте 8331-Д, который поддержала Верховная Рада. В первую очередь это касается корпоративного управления в Ощадбанке и Эксимбанке, подчеркнул замминистра финансов. Следующим шагом должно стать решение проблемы неработающих кредитов.

Гелетий заявил, что Приватбанк и Укргазбанк первыми смогут выполнить такие условия.

"Мы надеемся выйти из собственности указанного банка до 2020-го года. Приватбанк - до 2022-го года. По Ощад и Эксим отмечу, что менеджмент активно работает в направлении сотрудничества с международными финансовыми организациями, с ЕБРР", - подытожил замминистра.

Впрочем, будущая приватизация может и не стать панацеей для государственного банковского сегмента. По мнению Тамаша, в нынешних условиях сложно делать что-то радикальное, потому что международный или инвестиционный климат не позволяет приватизировать банки.

"Поэтому государство вынуждено осуществлять промежуточные шаги в правильном направлении. Сначала их надо было рекапитализировать, к тому же сейчас происходит улучшение корпоративного управления. Затем, возможно, найдутся инвесторы. Скорее всего, международные финансовые институты", - рассказал он.

Итак, государственные банки, несмотря на рост прибыли, должны серьезно измениться, прежде, чем станут конкурировать с коммерческими. Поэтому, говорить о развитии без указанных изменений еще рано.