Что будет с бизнесом в будущем

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Что будет с бизнесом в будущем
Фото: Reuters

Как будет работать бизнес в ближайшее время и что нужно делать сейчас, чтобы не упустить момент

Мир стремительно меняется. А вместе с ним и наши потребительские предпочтения. Например, доля продажи товаров через интернет в мире, за прошедшие пять лет, выросла с 7% до 12%. Электромобилей – с 0,5% до 2,6%. Электронных сигарет – с нуля до 4%.

Де-факто - это кризис для бизнеса. Впрочем, любой кризис – это время для новых возможностей для того, чтобы найти свою нишу. Об этом говорится в свежем выпуске экономического еженедельника Перша Шпальта.

Грандиозные изменения ожидают мир в ближайшее время. Безусловно, они не обойдут и бизнес. Это, в частности, отмечают ведущие футурологи мира.

Искусственный интеллект наконец объединится с биологией и это даст старт новым бионическим проектам. По мнению футуролога Рэя Курцвейла, огромную роль будут играть нанотехнологии: построение маленьких форм под микроскопом. «Эти технологии буквально взорвут бизнес и откроют для него невероятные возможности», –.прогнозирует Курцвейл.

Современные технологии помогут не только создавать новые продукты. Они изменят и методы продвижения товаров и услуг. «Маркетинговые отделы будут заменены big data, анализом информации и предложением того таргетированного продукта, который вы точно купите, с пониманием того, какой у вас уровень жизни, сколько у вас есть сбережений, на сколько вы тратите деньги. Это будет автоматизированный процесс», – считает Анатолий Амелин, директор Украинского института будущего.

Специалисты утверждают, что в большинстве категорий модели требуют постоянного апгрейда. «Это нужно принять как факт и перестать по этому поводу расстраиваться. Мир не будет таким, как 10 лет назад, мир не будет таким, как 20 лет назад. Но это не плохо», – говорит Андрей Федорив, основатель независимого креативного агентства Fedoriv.

Мир меняется гораздо быстрее, чем раньше. Это очевидно. Поэтому, бизнесу стоит быть готовым к максимальной турбулентности и скорости решений, чтобы обеспечить стабильность и процветание.

Современные технологии открывают не только новые ниши, но и меняют политику компаний, которым уже сотни лет. Больше по теме – в сюжете программы Перша Шпальта.

Кроме того, смотрите репортаж о том, как готовится бизнес к новому финансовому кризису, который спрогнозировал один из крупнейших в мире банков – JР Morgan.

А блогер и деловой журналист Денис Безлюдько в завершение рассказывает о молодых и перспективных политиках, инвестиционном климате и предстоящих выборах, обзор с конференции Yalta European Strategy.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.

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