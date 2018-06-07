Человек системы. Чего ждать от новой главы НКРЭКУ

Вчера новые члены Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг тайным голосованием избрали главой регулятора Оксану Кривенко. НВ Бизнес разбиралось в том, почему она оказалась во главе комиссии и чего от нее ожидать.

Что обещает новая глава

Новый состав НКРЭКУ был утвержден президентом Петром Порошенко еще 29 мая. В списке из десяти предложенных кандидатов Кривенко заняла 4-е место, согласно набранным баллам.

Кривенко почти 20 лет занимается нефтегазовым сектором. Свою карьеру в НКРЭКУ она начала с 2001 года, с самых низов, и за это время прошла путь до замдиректора департамента нефтегазовой сферы. Небольшой период (с конца 2014-го по начало 2015-го) работала в Министерстве энергетики по тому же профилю. В комиссии запомнилась тем, что активно занималась разработкой введения абонплаты для бытовых потребителей газа.

В комментарии НВ Бизнес сама Оксана Кривенко в числе ближайших приоритетов назвала возобновление выдачи лицензий, принятие уже согласованных нормативных актов по внедрению рынка электроэнергии, а также вопрос "зеленых тарифов".

А вот с повышением цен на электроэнергию для населения в Нацкомиссии не спешат. "В краткосрочной перспективе такой вопрос некритичный. Было бы неправильно его рассматривать, не разобравшись досконально", – заявила Кривенко. Новому составу регулятора понадобится некоторое время, чтобы изучить обстановку, прежде чем решать сложные и дискуссионные вопросы, пояснила она.

Что касается пожеланий от представителей Международного валютного фонда, Всемирного банка и ЕБРР к работе нового состава НКРЭКУ, то, по словам Кривенко, конкретных не было. "В целом пожелания были общими – работать эффективно, создавать конкурентные рынки", – рассказала она НВ.

При этом глава регулятора пообещала, что деятельность ведомства будет максимально прозрачной: "Принятие любых решений будет сопровождаться открытыми обсуждениями при участии всех, кто в этом заинтересован".

Чего ожидать на самом деле

Участники и эксперты отмечают, что Кривенко прекрасно разбирается в своей сфере и была лучшей среди участников конкурса, представлявших нефтегазовый сектор. Так, по крайней мере, утверждает член номинационой комиссии по отбору членов НКРЭКУ Светлана Голикова.

Выбор именно Кривенко опрошенные НВ Бизнес эксперты называют ожидаемым. "Информация о том, что она станет председателем комиссии ходила еще до назначения новых членов комиссии и даже до завершения конкурса", – говорит Андрей Герус, член правления бизнес-совета Цена государства.

В то же время только у Кривенко есть опыт работы в регуляторе, и она единственная из новых членов комиссии понимает всю "внутреннюю кухню" НКРЭКУ, отмечает Голикова.

Впрочем, считает эксперт, сегодня правильнее было бы избирать временного главу, с приставкой и.о., поскольку новый состав Нацкомиссии не полностью сформирован. Пока что назначены только пять из необходимых семи членов. Избрание еще двух кандидатов заблокировано в судах по искам бывших главы комиссии и его советника Дмитрия Вовка и Антона Гудаченко.

Полномочия новоизбранной главы сегодня ограничены двумя годами. Затем членам НКРЭКУ предстоит заново выбирать себе руководителя. "Будем надеяться, что у Оксаны Кривенко хватит знаний, компетенции и мудрости на то, чтобы за эти два года воплотить необходимые реформы", – говорит Голикова. Она рассчитывает, что комиссия "будет работать как коллективный орган". И что решения не будут приниматься одним человеком, как раньше.

История вопроса

Несколько последних месяцев комиссия была недееспособной из-за отсутствия кворума. А 26 мая закончились полномочия предыдущего главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Первое открытое заседание нового состава комиссии состоится менее чем через неделю, 12 июня.

Опрошенные НВ Бизнес эксперты и участники рынка среди первоочередных задач, которые предстоит решить Нацкомисии, называли разработку подзаконных актов для функционирования новых законов о рынках электроэнергии и газа.

Так, в газодобывающем секторе от НКРЭКУ ждут разработки тарифной политики для оператора ГТС, принятия нормативных актов по дневной балансировке рынка газа, говорит исполнительный директор Ассоциации газодобывающих предприятий Роман Опимах.

Нужно также утвердить решения, благодаря которым потребители получат возможность выбирать поставщика электроэнергии, добавляет Юрий Корольчук, сооснователь Фонда энергетических стратегий. Также необходимо наконец разобраться с проблемными долгами Энергорынку.

По словам Голиковой, конкурсная комиссия рекомендовала новым членам НКРЭКУ "не уходить от таких социально значимых тем", как RAB-тарифообразование, применение формулы Роттердам+ и другие.

"Мы ожидаем более справедливого распределения средств между генерацией и дистрибуцией, так как сейчас это 90% на 10%, что очевидно несправедливо и приводит к низкому качеству услуг. Также рассчитываем на изменения в вопросе присоединений к электросетям", – перечисляет в свою очередь Герус.

СПРАВКА

Оксана Кривенко родилась в 1974 году в Свердловске Луганской области. В 1996 году окончила магистратуру Киевского государственного экономического университета по специальности Экономика предприятия, менеджмент проектов и консалтинг. В 2010 году получила второе высшее образование в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа, специальность – Нефтегазопроводы и нефтегазохранилища, специализация - обслуживание, ремонт и реконструкция трубопроводов, квалификация - инженер-механик.

С 2001 года работала в НКРЭКУ, в последнее время занимала должность заместителя директора Департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере.

В период с декабря 2014 года по январь 2015 года работала помощником министра энергетики и угольной промышленности Украины.