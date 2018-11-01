Большой пшик. Что означают введенные Россией санкции против украинского бизнеса

Сегодня правительство России ввело санкции в отношении ряда украинских предпринимателей и компаний. Под ограничения подпали несколько сотен физических и юридических лиц. Сами санкции включают в себя заморозку безналичных средств и активов на территории РФ. НВ Бизнес разбирался в том, что означают санкции, к чему приведут и кто от них пострадает.

Что произошло?

Правительство РФ ввело санкции против 322 граждан Украины и 68 юрлиц, подконтрольных наиболее влиятельным украинским бизнесменам, следует из официально опубликованного постановления. Документ направлен "на противодействие недружественным действиям" в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и "на нормализацию двусторонних отношений".

В числе мер воздействия вводится блокировка безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала из России. За составление списка отвечали Минэкономики, Минпромторг и Минфин, координировал работу в целом первый вице-премьер Антон Силуанов. Непосредственно сам указ о введении санкций из-за "недружественных действий" Украины был подписан Владимиром Путиным еще 22 октября.

Из представителей украинского бизнеса под санкции попали глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, бизнесмены Виктор Пинчук и Юрий Косюк, основатель девелоперской MosCityGroup Павел Фукс. Также в персональном спике Геннадий Боголюбов, Константин Григоришин, Филя Жебровская, Николай Злочевский, Дмитрий Колесников, Роман Мацола, Леонид Юрушев. В перечне также старший сын президента Петра Порошенко Алексей.

Из компаний под санкционные ограничения подпали: почти все структуры Виктора Пинчука (Гео Альянс, EastOne, банк Кредит Днепр, медиагруппа StarLightMedia). Любопытно, что Интерпайп, который до недавнего времени поставлял трубы в Россию, под санкции не попал.

Санкции введены против компаний Константина Жеваго (Ferrexpo и АвтоКраз), Дмитрия Фирташа (Черкасский Азот, Ривнеазот), Игоря Коломойского (Днепроазот), фармацевтической компании Фили Жебровской Фармак.

Всерьез Россия прошлась и по аграрным корпорациям МХП Юрия Косюка, Агромарс Евгения Сигала, Kernel Андрея Веревского, Нибулон Алексея Вадатурского. Под санкциями оказалось множество трейдинговых компаний и торговых домов, экспортировавших продукты питания в Россию.

Также в РФ зачем-то ввели санкции против компании Галнафтогаз (сеть АЗС ОККО), Fozzy Group, Эпицентр, а также против владельца сети универмагов Велика кишеня, которые ничего не экспортировали в Россию и не имели там активов.

Попали под раздачу и государственные компании – Укрспирт, Сумыхимпром, Объединенная горно-химическая компания (ОГХК).

Что означают санкции?

Формально в постановлении в качестве санкций указано лишь блокирование и замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ. А также запрет на перечисление средств и вывод капитала за пределы России. То есть при желании есть все возможности продолжить торговлю, но через третьих лиц. Отказавшись от инвестиций в Россию.

Впрочем, в будущем санкции могут быть расширены за счет введения запрета на торговлю с Россией. Такие риски, по крайней мере, видят участники рынка.

Насколько Украина зависит от экспорта в Россию?

Товарооборот Украины и России значительно уменьшился с 2014 года. В 2014 году доля России в экспорте украинских товаров составила 18,2%, в 2017 ‒ 8,5%, а за 8 месяцев текущего 2018 года ‒ 7,9%. В денежном выражении Украина поставила в РФ товаров на $2,4 млрд с начала года.

Наибольшую долю экспорта из Украины в Россию в прошлом году составляли продукты неорганической химии (16,5%), черные металлы (20,4%) и продукция энергетического машиностроения (14,4%).

Фактически, введенные санкции не поставят ни одну из этих статей экспорта под удар.

Основные поставщики стали (Метинвест) и машиностроительной продукции (Мотор Сич, Запорожтрансформатор, Трубоатом) в Россию не пострадают.

По данным Федеральной таможенной службы России, с начала 2018 года Украина увеличила экспорт в Россию продуктов животного происхождения (на 292%), продуктов растительного происхождения (на 289%), изделий из кожи и меха (на 275%).

Рост экспорта товаров животного происхождения касается живых животных и перьев птиц.

Среди продуктов растительного происхождения увеличились объемы живых растений, семян аниса, кориандра, тмина, пшеницы, семян подсолнечника.

Существует ряд товаров, которыми Украина и Россия обмениваются раз или несколько раз в год. Например, ежегодно в мае Украина экспортирует в Россию живых пчел. В течение последних пяти лет украинский экспорт пчел в Россию уменьшился в четыре раза: от $1,1 млн в 2013 году до $187 тыс. в 2018-м.

С лета 2016 года растет экспорт из Украины подсолнечного и сафлорового масла. С ноября 2016 года из Украины в Россию начали экспортировать пальмовое масло. Украина продолжает экспортировать в Россию сидр и виноградные вина, хотя и в меньшем количестве.

Глава аналитического департамента Dragon Capital Андрей Беспятов отмечает, что с учетом целенаправленной политики по вытеснению украинского бизнеса еще до Революции Достоинства и повальным запретом по большинству товарных позиций после революции, объемы операций с РФ сильно сократились. "С 2013 года и экспорт в Россию, и импорт из России упали более чем в три раза, а общий товарооборот упал на две трети. Мы посмотрели на крупные публичные компании – эффект от санкций ожидается минимальный, – говорит Беспятов. – С учетом размера списка небольшой эффект, скорее всего, будет, но сильного влияния на экономику Украины санкции не окажут".

Как отреагировал бизнес?

Реакция бизнеса на введенные санкции была как и следовало ожидать сдержанной. Единственная украинская компания из санкционого списка у которой были активы в России – Kernel. Ей принадлежит 50% в зерновом терминале Тамань. "Санкции, введенные постановлением правительства России, не отразятся на нашей деятельности. Компания владеет через совместное предприятие активом в Российской Федерации, но уже несколько лет не ведет деятельности на территории РФ", – заявили в Kernel. Неофициально источник, знакомый с ситуацией, заявил, что прибыль от работы терминала компания будет получать. В прошлом году она составляла $7,8 млн. Впрочем, в будущем могут возникнуть сложности с продажей актива.

В Нибулоне заявили, что санкции на предприятии вовсе никак не отразятся. Поспешили сделать похожие заявления и в других компаниях.

Санкции не будут иметь никаких прямых последствий, уверен начальник аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий. "Скорее всего, доля украинского экспорта в Россию и дальше будет снижаться, – говорит он. – Но не так из-за санкций, а из-за того, что соседняя страна занимается протекционизмом против украинской и не только продукции. И для большинства участников рынка очевидно: в долгосрочной перспективе с Россией надо заканчивать, как можно скорее. То, что случилось сегодня – это еще одно подтверждение".