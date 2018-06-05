Большое плавание: способны ли украинские порты вернуть грузы

Оборот контейнерных грузов в Украине увеличился, но при этом загруженность остается еще не очень высокой

В портовой отрасли наметилась положительная тенденция

В январе-марте 2018 года порты Украины обработали 193,6 тыс. TEU, по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 14,4%, говорится в сообщении портала cargo-ukraine.com.

При этом загруженность украинских контейнерных терминалов остается очень низкой – всего 22,6% при суммарной мощности всех контейнерных терминалов в портах Украины 3,1 млн TEU ежегодно.

Участники рынка эту ситуацию объясняют очень просто – война с Россией привела к разрыву экономических отношений. Поэтому, был прекращен основной транзит через украинские порты.

«Сама Россия от этого также страдает, потому что у нее нет таких мощных контейнерных терминалов на Черном море, как есть в Черноморске или Одессе, в Южном», – отмечает Юрий Губанков, директор и владелец компании Бруклин-Киев.

Чтобы решить проблему падения объемов перевалки, государство попыталось провести дерегуляцию отрасли. Об этом говорится в сюжете экономического еженедельника Перша Шпальта.

Благодаря этому в разы уменьшилось время для оформления судна и поэтому для субъектов морского бизнеса эти меры ощутимы, говорит Владимир Шемаев, начальник отдела стратегического развития и планирования Администрации морских портов Украины.

Тем не менее, чтобы вернуть грузопоток в Украину нужно изменить тарифы. «Основная проблема все-таки, это методология портовых сборов. Их достаточно много, их нужно унифицировать и нужно уменьшить общую стоимость портовых сборов», – уверен Виктор Довгань, заместитель министра инфраструктуры. А без этого наши порты в Черноморском бассейне сегодня остаются дорогими. Соответственно, Украина теряет груз, который идет в Румынию, на болгарские порты, идет на балтийские порты Клайпеда и Рига.

Законопроект О концессии, за который Верховная Рада проголосовала в первом чтении в этом году, должен улучшить ситуацию в портовой отрасли.

Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий, считает, что в случае принятия этого законопроекта в стране изменится модель государственно-частного партнерства, а инвестор получит четкие гарантии возврата инвестиций.

Концессия – это понятная для всего бизнеса форма инвестирования. При концессионном договоре не требуется огромное количество разрешительных документов со стороны государства. «Она не зарегулирована, она дает больше свободы. Государству легче отдавать в концессию что-либо на длительный срок», – улыбается Губанков.

Впрочем, кроме принятия законопроекта О концессии, государству нужно решить множество других проблем, чтобы увеличить загрузку украинских портов. Сейчас не хватает железнодорожных подъездов, не хватает автомобильных дорог.

Эксперты убеждены – надо открыть рынок для инвестирования в собственные мощности: специализированные зерновые терминалы, угольные терминалы, контейнерные терминалы. Для того, чтобы инвестор, грузоотправитель и экспортер могли интегрировать это звено логистической цепи в свою цепь, также чтобы произошла интеграция Украины в международные транспортные маршруты.

Из-за потери российского транзита украинские порты оказались в условиях, аналогичных тем, которые сложились у прямых конкурентов – Румынии и Болгарии. Но сможет ли власть создать столь же простые правила игры, как те, что действуют в других странах? – Именно от этого зависит не только загрузка, но и будущее всей портовой отрасли.

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Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.