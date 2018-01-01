Большая жатва. Как украинские аграрии искупались сразу в двух золотых дождях Сегодня, 21:10 29 Цей матеріал також доступний українською Евгений Радовенюк из Grain Alliance говорит, что именно обеспечила рекордные показатели урожая зерновых в стране

Рекордный за всю историю страны урожай зерновых и устойчивые цены на них позволят аграриям заработать на экспорте почти $8 млрд.

У украинских аграриев, как шутят отечественные экономисты, есть две беды: слишком маленький урожай и слишком большой. Потому что плохой грозит низкими заработками, не дающими возможности окупить вложения, а при хорошем сырье сильно дешевеет, что также снижает заработки.

Так вот в этом году аграриев настигнет вторая беда, причем таких размеров, что она стала рекордом за всю историю независимости и превратилась в победу.

В стране уже собрали невиданный доселе урожай зерновых — 67,6 млн т. Это заметно больше предыдущего достижения: в 2016‑м черноземы принесли стране 66 млн т.

При этом нынешний показатель еще не окончательный: с полей продолжают убирать кукурузу. После этого, по оценкам экспертов, он составит все 70 млн т.

Именно кукуруза обеспечила рекорд. В Министерстве агрополитики подсчитали, что ее урожай составил 32,2 млн т — и это притом, что еще не убрали 8% засеянных этой культурой площадей.

В итоге же, по оценкам американского Министерства сельского хозяйства, мониторящего ситуацию на всех ключевых рынках, урожай кукурузы в Украине составит 33,5 млн т. Прошлогодний показатель был заметно ниже — чуть более 24 млн т.

Пшеница же уродила слабо — 25 млн т, что еще хуже, чем показатель 2017‑го — тогда было 27 млн т. Аналогичная картина и по прочим зерновым: ячменя собрали 7,6 млн т (при прошлогодних 8,7 млн), ржи — 391,6 тыс. т (против 510 тыс. в 2017‑м).

Царица полей, как некогда называл кукурузу советский лидер Никита Хрущев, дала отличный результат не потому, что ее засеяли на больших площадях, — увеличилась урожайность культуры. И если в некогда рекордном 2016 году аграрии собирали кукурузы в среднем примерно по 52 ц с 1 га, то в этом — около 76 ц, или +46%.

Отличные показатели именно этой культуры устремили резко вверх кривую всего отечественного зернового экспорта. По состоянию на 28 ноября 2018‑го трейдеры продали на внешние рынки, по оценкам Государственной фискальной службы, 17,6 млн т зерновых и зерно­бобовых — на 1,2 млн т больше, чем за тот же период 2017‑го.

Всего за девять месяцев года украинцы на этом деле наторговали на $ 4,8 млрд — это 14% от всего отечественного экспорта. Лучше в финансовом плане обстоят дела лишь у торговцев черными металлами — они за тот же период продали своей продукции на $ 7,7 млрд.

Но до конца года показатель аграриев может вырасти.

Царица полей

О рекордном урожае кукурузы в Березани под Киевом знают не понаслышке. На расположенном в городке элеваторе шведской компании Grain Alliance сейчас холодно и немноголюдно. Но еще месяц назад здесь была настоящая жара и столпотворение: десятки зерновозов стояли в очереди, чтобы сдать кукурузу, уборку которой украинские агрохозяйства начали в сентябре.

“Это самый лучший год для кукурузы за все мои годы работы в сельском хозяйстве”, — говорит Евгений Радовенюк, главный исполнительный директор Барышевской зерновой компании, входящей в Grain Alliance. Чтобы придать дополнительного веса своим словам, Радовенюк уточняет, что в агробизнесе трудится почти полтора десятилетия.

Его компания на своих полях в Киевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях все еще продолжает собирать невиданный урожай: по 100 ц кукурузы с 1 га, что на 31% больше, чем в среднем по стране.

Радовенюк уверен: земля столь щедро платит за внедрение современных агротехнологий. Например, Grain Alliance вносит не универсальные для всех полей и культур удобрения, а только те, которые необходимы для повышения плодородия конкретного участка почвы.

Чтобы анализировать качество земли, компания открыла специальную лабораторию и закупила многофункциональные агрегаты, способные одновременно проводить подготовку почвы и посев. “Это повышает скорость обработки, дает возможность сделать все в сжатые сроки и сохранить влагу”, — поясняет Радовенюк. Особенно актуальной быстрота обработки почвы была в этом году с его более короткой, чем обычно, весной.

Компаний, делающих ставку на самые современные агротехнологии, в Украине становится все больше. Если раньше элементы точного земледелия, повышающие урожайность, по оценкам экспертов, использовали не более 10% агрохозяйств, то сейчас уже каждое пятое.

Как уточняет Тарас Высоцкий, гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в целом по стране уровень инвестиций в аграрные технологии растет.

Среди тех, кто вкладывает в точное земледелие, — агрохолдинг ИМК: в 2018‑м он инвестировал в это дело $ 1 млн.

ИМК, в частности, закупил устройства, которые точно устанавливают маршрут техники, опрыскивающей поля кукурузы, чтобы та не выезжала за пределы междурядьев. Вроде бы мелочь, но площадь вытаптывания растений в холдинге ранее составляла 1,3%, и с каждого гектара компания теряла $ 12. При общем земельном банке в 130 тыс. га в сумме выходил солидный минус. Решив эту проблему, ИМК собирает с каждого гектара даже больше, чем Grain Alliance, — по 111 ц. О чем с гордостью рассказывает НВ Алекс Лисситса, гендиректор агрохолдинга.

А в компании Агротрейд, обрабатывающей 70 тыс. га полей в Харьковской, Черниговской, Полтавской и некоторых других областях, активно развивают онлайн-мониторинг выполнения технологических операций. “Не надо ехать на поле, чтобы узнать, например, работает опрыскиватель или нет, — все видит диспетчер в офисе”, — рассказывает Елена Ворона, исполнительный директор компании. Оператор может фиксировать не только остановку агрегата — ему видны и причины поломки, а также данные того менеджера, который отвечает за работу на проблемном участке. “Это позволяет оперативно принимать решения”, — поясняет Ворона.

ПЕРСПЕКТИВЫ: Тарас Выоцкий из УКАБ уверен, что урожай можно повысить еще на треть. Но для этого нужно орошать пашни, а без рынка земли инвестировать в подобное дело бизнесмены не будут

Недополученный урожай

Кукуруза отыграла за все остальное — прочие зерновые в стране уродили хуже не только по отношению к царице полей, но и в сравнении с собственными прошлогодними показателями.

Подвела погода. Вначале была короткая и поздняя весна, из‑за чего растениям не хватило времени на вегетацию, поясняет Ворона. Затем в конце июля, в период уборки пшеницы, зарядили дожди. “Это было хорошо для кукурузы, но навредило этой культуре [пшенице]”, — говорит она. В самых пшеничных областях — Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской — осадки в разы превысили норму.

К счастью для отечественных аграриев, неурожай пшеницы случился и в других ключевых для этой культуры мировых регионах. А потому, по словам Лисситсы, на нее выросли цены. Так, экспортная стоимость украинской продовольственной пшеницы составила $ 225-232 за 1 т — в 2016‑м, на пике спроса, ее оценивали в $ 173-184.

Погода, судя по всему, и в будущем не будет радовать аграриев. “За последние пять лет мы видим существенные изменения условий”, — отмечает Ворона.

В стране увеличивается засушливость, потому что повышается среднегодовая температура. По данным Остапа Семерака, министра экологии, за один лишь 2017‑й она выросла на 1,1°С, что выше среднемирового темпа нагрева планеты. В стране удвоилось число экстремально жарких летних дней, когда температура превышает 35-40°С. Из-за этого в 2018‑м отечественные аграрии лишились урожая гороха.

Поэтому все более актуальным становится орошение — сейчас в нем нуждаются 60% пахотных земель в стране. В УКАБ подсчитали, что если провести глобальную мелиорацию, то общий урожай может увеличиться еще на 20-25 млн т, или почти на треть от нынешнего рекорда.

На пути живительной влаги встало неожиданное и живое препятствие — 423 человека. Именно они, собранные в одном месте — в здании с куполом на киевской ул. Грушевского — в организованную группу и снабженные депутатскими корочками, уже много лет продлевают мораторий на продажу земель сельхозназначения.

До той поры пока пашни не станут рыночным инструментом и не попадут в частные руки напрямую, а не через всевозможные договоры аренды, вкладываться в их мелиорацию никто не будет. “Нет рынка, и никто не будет масштабно инвестировать на юге и востоке страны в систему орошения”, — уверен Лисситса.

Неудивительно — дело‑то недешевое: по оценкам экспертов, мелиорация обойдется инвестору в $ 2,4-2,6 тыс. на каждый гектар.

Золотые дожди

На Украину в этом году пролились не только испортившие пшеницу обычные дожди, но и сразу два золотых. Первый — это уже упомянутый рекордный урожай кукурузы, а второй — ценовой: стоимость зерновых на мировом рынке не упала.

Так, экспортные контракты на кукурузу украинские аграрии по состоянию на начало ноября заключали в среднем из расчета $ 163-167 за 1 т — примерно так же было и в 2017‑м. А в целом индекс цен на зерновые, который рассчитывает Продовольственная организация ООН, в июле начал расти, в октябре почти на 9% превысив прошлогодний уровень.

Украина уже продала (с начала сбора урожая и до 28 ноября) на мировых рынках 5,2 млн т кукурузы — на 2,3 млн т больше, чем за тот же период прошлого года. Благодаря этому при падении продаж других культур суммарный экспорт зерновых вырос на более чем 1 млн т.

Если динамика цен останется на уровне прошлого года, то за урожай-2018 Украина сможет выручить $ 7,67 млрд валютной выручки — сразу на $ 1,2 млрд больше, чем за урожай-2017.

По словам Сергея Фурсы, специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital, в итоге вырастет общий объем валютной выручки, поступающей в Украину. “Это окажет поддержку гривне”, — уверен эксперт.

Этот материал опубликован в №43 журнала Новое Время от 22 ноября 2018 года.