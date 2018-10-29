Большая зачистка. Почему банковская система застряла на стадии "перезагрузки"

Банки начали зарабатывать, однако банкиры пока не имеют амбициозных планов по кредитованию

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил отличную новость для банковского рынка. Так, по результатам последних стресс-тестов выявлено, что только 8 из 24 учреждений нуждаются в докапитализации на 6,1 млрд грн. Но при условии, что экономика страны будет развиваться по базовому сценарию.

Времена банкопада прошли, но почему банковская система слишком задержалась на стадии "перезагрузки"? Об этом говорится в выпуске экономического еженедельника Перша Шпальта.

Впервые в истории банковской системы регулятор анализировал состояние и риски системы не только в настоящее время, но и с учетом возможных трендов или сценариев в будущем, рассказывает председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

По словам управляющего партнера финансовой компании FinPoint Сергея Будкина, заявления НБУ достаточно позитивные для банковского рынка.

"Заявления свидетельствуют о том, что с их точки зрения, системной угрозы банковскому рынку нет", - отмечает он.

Однако, если сценарий развития экономики будет неблагоприятным, то по расчетам НБУ на докапитализацию потратят 42 млрд грн. Да и сама риторика НБУ дает основания для волнений, - отмечают эксперты.

"НБУ фактически сигнализирует владельцам банков, что это последнее "китайское предупреждение". Мол: мы знаем, мы видим. Поэтому, вы лучше найдите средства и докапитализируйте банк для того, чтобы он соответствовал минимальным нормативам. Иначе для ваших владельцев возникает вероятность системного репутационного риска, они рискуют быть занесенными в черные списки Национального банка Украины и т.д.", - говорит Будкин.

Впрочем, хорошей новостью является то, что банки начали зарабатывать. По словам Черненко, такая тенденция наблюдается с прошлого года, но рост происходит сегментированно.

"В этом году количество банков, которые начали нормально зарабатывать и вернулись к эффективности, как к одному из важнейших критериев любого бизнеса, действительно стало достаточно большим", - добавил председатель правления ПУМБ.

К сожалению, какой бы положительной на вид не была картина банковского рынка, причин для оптимизма для реального сектора экономики - мало. Ведь банкиры пока не имеют амбициозных планов по кредитованию.

"Амбициозных стратегий я не ожидаю, наверное, ни у одного из банков в 2019 году. Вне зависимости от сегмента. Как малый бизнес, так и крупный бизнес не будут иметь такого легкого доступа к деньгам. К сожалению", - отмечает председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук.

Таким образом, активизация кредитования возможна лишь при условии ускорения роста экономики.

"То, что мы видим сейчас, как 2,5-3% роста ВВП с достаточно низкой базы - больше можно приравнять к стагнации в целом. Соответственно, мы очень надеемся, что произойдут некоторые мотивирующие, стимулирующие действия со стороны правительства, которые дадут толчок и рост ВВП ежегодно будет составлять от 5% и выше", - подчеркивает Черненко.

Вряд ли, в следующем году Украина вырвется из замкнутого круга. Ведь банки не будут кредитовать, пока ВВП не будет расти быстрее, чем сейчас. А ВВП также не сможет расти при отсутствии кредитования бизнеса. НБУ и рынок говорят об этом, как о факте, и таким образом перебрасывают мяч в сторону Кабмина и парламента, ожидая от них шагов, ускоряющих темпы роста ВВП.

Кроме того, в выпуске речь идет о том, как бизнес будет работать в новых условиях, почему растут инвестиции в IT-стартапы, и какие перспективы у готовых IT-программ в Украине.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA: Перший в партнерстве с журналом Новое Время.