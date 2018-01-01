Бой с тенью. Легендарный перуанский экономист - о безотказном средстве детенизации экономики, которое сработает даже в Украине Сегодня, 11:48 260 Цей матеріал також доступний українською Перуанский экономист Эрнандо де Сото

Легендарный перуанский экономист Эрнандо де Сото рекомендует безотказное средство для детенизации экономики, которое сработает даже в Украине, и предсказывает глобальный кризис, к которому ведут человечество развязанные сегодня торговые войны.

По дружелюбной улыбке перуанского экономиста Эрнандо де Сото не скажешь, каким огромным опасностям он подвергался в своей жизни. В 1992 году перуанская маоистская террористическая организация Сияющий путь пыталась его убить с помощью бомбы. Тогда погибли три человека, а де Сото удалось выжить.

Бывший президент США Билл Клинтон называл де Сото “наверное, самым великим из живущих экономистов”. В 2004 году американский либертарианский интеллектуальный центр Институт Катона вручил перуанцу престижную награду Мильтона Фридмана. Это было признание умения де Сото развивать идеи свободного рынка. Экономист написал об этом несколько интеллектуальных бестселлеров — Загадка капитала и Иной путь. Невидимая революция в третьем мире.

Причем перуанский интеллектуал не только теоретик. Он работал в центральном банке Перу, консультировал президента страны Альберто Фухимори, когда тот проводил реформы в духе неоконсерватизма. Институт свободы и демократии, которым руководил де Сото, давал рекомендации правительствам Египта, Сальвадора, Ганы, Гаити, Казахстана и Мексики.

В свои 77 лет де Сото энергичен и знаменит — его мнением по борьбе с коррупцией и теневой экономикой дорожат политические лидеры всего мира.

НВ познакомился с экономистом в Киеве на конференции YES, проводимой Фондом Виктора Пинчука, и попросил его об интервью, которое вылилось в беседу о главных экономических проблемах XXI века и способах их преодоления.

В мире нет стран, полностью свободных от коррупции, — это касается и высокоразвитых экономик. Куда бы я ни приехал — в США, Францию или какую‑то развивающуюся страну, — всегда беру в руки местную популярную газету. И что я вижу на обложке? Очередной коррупционный скандал, в который вовлечены первые лица государства. Будь то Дональд Трамп, Эммануэль Макрон или Раджиб Назак, экс-премьер Малайзии. А с корруп­цией напрямую связана теневая экономика.

Ключевое средство для детенизации экономики — возможность масштабирования бизнеса. Масштабирование — главный вывод промышленной революции. Каждый бизнесмен мечтает о возможности продавать свои товары и услуги на как можно более широком рынке. В тени это невозможно. И увеличение сбора налогов не должно быть целью детенизации.

Если вы будете дерегулировать бизнес-среду исключительно для того, чтобы уличные торговцы овощами платили налоги, у вас ничего не получится. А у крупных компаний, недоплачивающих налоги, всегда под рукой высокопрофессиональные налоговые консультанты, которые в своих технологиях обычно идут на шаг впереди государственных аудиторов.

Пропагандируйте возможность масштабировать, расширять бизнес. Человек, торгующий яблоками на уличном базаре, так и будет ими торговать до конца жизни, если не станет элементом в институциональной системе экономики. Со мной согласились бы и Адам Смит, и Карл Маркс.

Мы все пользуемся аэропортами. У выхода из аэропорта нас ждут таксисты, которые предлагают свои услуги по очень высокой цене. При этом существенная часть этих таксистов работает нелегально. Детенизировать этот рынок нужно очень осторожно. Целью детенизации должно быть увеличение конкуренции, которая позволит снизить цены на услуги такси. Такая политика дала свои результаты в США, в Южной Америке, в Азии.

Торгуя с тележки, богатым не станешьЕсли вы занимаетесь розничными продажами, то теневая экономика вам предложит торговать всякой мелочью с тележки на одной из неприглядных городских улиц. Но в тележку много товара не влезет. При этом у вас даже не будет доступа к электричеству, холодильнику и туалету. Так выглядит бизнес маленьких масштабов. Сравните это с намыванием золота. Сколько золота вы можете намыть самостоятельно? А если у вас есть целый завод, который этим занимается?

Возможность производить что‑то в больших количествах — это и есть масштабирование, а оно ведет к сокращению затрат. Если у вас есть серьезный масштаб, вы можете значительно эффективнее хеджировать риски. Вы намного быстрее обогащаетесь. Торгуя с тележки, богатым не станешь. О чем думал Джефф Безос, когда открывал свой онлайн-магазин книг, позднее ставший империей Amazon? В первую очередь — о масштабировании.

Всегда находятся люди, которые говорят, что только частная собственность — это позитив.Но есть пример таких компаний, как Lufthansa или Air France, которые находятся в государственной собственности. Есть еще примеры множества китайских компаний, которыми владеет государство, и они очень эффективны.

Вопрос не в том, кто владеет активом — государство или частное лицо, а в том, есть ли на рынке здоровая конкуренция. Без конкуренции вы не можете оценить эффективность работы компании, ведь не с чем сравнивать. Да, есть основания говорить, что во многих случаях частные компании более эффективны, но есть огромное количество примеров того, как государственные инвестиционные фонды владеют множеством бизнес-активов и достигают хороших показателей доходности. Это происходит в Норвегии, Китае и США.

Эпоха торговых войн заставила говорить о конце эры глобализации. Стоит напомнить о том, что существует Общий договор о тарифах и торговле, на базе которого была создана Всемирная торговая организация. Идея этого договора была в том, чтобы каждая страна участвовала в мировой торговле на равных условиях. Ведь если, скажем, сегодня Китай получает торговые преференции, то завтра о них попросит Индия.

Торговля — сложный пример экономической политики, ведь ее нельзя урегулировать на уровне одной страны. А международного трибунала, имеющего мандат выносить обязательные торговые решения, сегодня не существует. Поэтому невозможно наказать за торговые нарушения одну страну, даже если остальные 150 стран считают ее виновной.

Торговые войны ведутся не только из‑за тарифов. В войну может вступить, например, санитарная служба, которая скажет, что американские товары не соответствуют санитарным стандартам. Мне известно, что таким образом Россия блокировала украинскую пищевую продукцию. Санитарный скандал — известная технология торговой войны.

Участником торговой войны может также быть центробанк, который через политику ставок влия­ет на стоимость денег и способен простимулировать экспортеров. Например, Трамп считает, что центробанк Китая именно этим и занимается, сознательно удешевляя юань. Трамп считает, что это несправедливо, что за это надо наказывать, — и в чем‑то он прав.

Дело не в политике Америка прежде всего, а в несправедливости международных торговых отношений. Многие страны злоупотребляют своим влиянием на глобальную торговлю. Поэтому необходимо прийти к новому соглашению о международной торговле.

Люди очень недовольны нынешней ситуацией в мировой экономике. Ею недовольны британцы, устроившие Брэксит. Ею недовольны китайцы. Ею недовольны мексиканцы. В итоге мы вновь вернулись к примату двусторонних торговых отношений. Давайте снова научимся договариваться. Без этого торговля упадет и потащит за собой всю мировую экономику. А без нормальной торговли невозможно масштабировать бизнес и зарабатывать серьезные деньги.

Этот материал был опубликован в №45-46 журнала Новое Время от 6 декабря 2018