Бизнес в домашних условиях. Почему кролиководство стало модной нишей для украинцев

Фермерское хозяйство в последнее время стало достаточно популярным видом бизнеса.

Село Юрковка, что на Черкасчине. Здесь функционирует уникальная кролеферма, которая была создана на месте заброшенного помещения для животных. Идея создания фермы появилась на одной из выставок, рассказывает владелец и директор общества Агроплант Александр Мордач.

Инвестиции в такой вид бизнеса немалые. Так, стартовые вложения в ферму составили около 13 млн грн. Рисков здесь также достаточно. Ведь кролиководство – дело кропотливое, по сравнению с растениеводством, где посеял-собрал-реализовал, объясняет директор общества. Кроме того, производство требует постоянных инвестиций, и быстрых денег ждать от бизнеса сразу не стоит.

"Одна из статей расходов – поголовье. Каждый год делаем обновление, закупаем молодняк из Франции, вливаем новую кровь. У нас также есть свой селекционный центр, где мы содержим самцов, где мы содержим прародительское поголовье", - добавляет Мордач.

На этой ферме живет около 12 тыс. голов и 1,3 тыс. кролематок. Чтобы вырастить животных, необходимо прилагать огромные усилия. Для этих пушистых должен быть создан особый микроклимат. То есть температура должна быть от 15 до 20 градусов, ни ниже, ни выше, отмечает управляющая фермой Татьяна Теплякова: "Контролируем это все. У нас есть специальные системы охлаждения, отопления, вентиляции".

Также важной составляющей является рацион. По словам Тепляковой, животные питаются полнорационным комбикормом в котором есть сено, травяная мука. "При нашем содержании, кроме комбикорма, кролику нужна только вода и все", - добавляет она.

Фото: umanschyna.in.ua. Предпринимателям удается вырастить трехкилограммового кролика всего за 3 месяца

На таких кормах фермерские крольчата растут значительно быстрее, чем их родственники, на выращивание которых в обычных условиях уходит вдвое больше времени. Впрочем, чтобы ускорить рост животных на ферме используют еще и французский гибрид HYLA, который образован путем скрещивания новозеландской и калифорнийской пород.

Преимуществом использования таких технологий является отказ от популярных среди производителей антибиотиков, утверждает Мордач.

Соблюдая эти нормы, предпринимателям удается вырастить трехкилограммового кролика всего за 3 месяца.

"При выходе на убой живой вес кроликов достигает до трех килограмм. И выход мяса около полутора килограмм идет тушка", - рассказывает управляющая фермой, и добавляет, что мощности производства позволяют забивать более 500 голов в час. Однако, пока линия не занята. Это – скорее план на будущее.

В целом, в прошлом году на ферме забили почти 40 тыс. голов, из которых готового мяса получилось около 80 тонн, утверждает заведующий складом и руководитель производства Олег Мартынюк.

Фото: umanschyna.in.ua. В 2017 году на ферме забили почти 40 тыс. голов, из которых готового мяса получилось около 80 тонн

Цены на такое безобидное мясо кусаются на рынках, однако владельцы фермы нашли способ сделать вкусного кролика доступным для покупателей. В частности, продукция реализуется в фирменных торговых сетях в Киеве, Белой Церкви и Умани. Это дает возможность продавать тушку не целой, а частями, что, в свою очередь, не так ощутимо для кошелька потребителя.

"Любой человек может сегодня позволить себе в пределах 20-50 грн приобрести кусочек мяса. Если брать по тушке, то она стоит около 130 грн за килограмм. Это совсем недорого. Если брать Киев, то в Киеве на порядок дороже ", - говорит Мордач. Продукцию также производят под заказ. Дело доходит даже до консервации крольчатины, добавляет владелец.

Безопасной продукцию можно назвать не только из-за отсутствия антибиотиков, но и из-за условий транспортировки к столу покупателя. Так, во избежание любого заражения и для лучшего хранения мясо вакуумируют.

Бизнес на крольчатине – не единственная ниша, которую развивают фермеры. Кроме этого, они занимаются растениеводством и планируют развиваться во многих направлениях, ведь главное условие рынка – не стоять на месте!

"Мы сейчас ищем пути диверсификации производства. У нас есть растениеводство, мы сегодня имеем и животноводство. Сейчас закладываем сад, ягоды. Хотим во многих направлениях развивать бизнес компании. Это возможно будет голубика, возможно малина, возможно смородина, жимолость", - резюмирует Мордач.