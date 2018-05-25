Бизнес на мелочах. Как украинцы построили империи с нуля

Потребительские товары повседневного спроса, которые десятилетие назад завозились в Украину из Европы и были дефицитом в нашей стране, стают доступней с каждым днем.

Рынок FMCG или товаров повседневного спроса не для слабых духом. В Украине он начал развиваться лишь 15 лет назад и сейчас его прибыль оценивается в немалую сумму - $120-130 млн в год.

Стимулом его развития в далеких 90-х годах стал спрос и отсутствие украинских производителей. Кроме того, для начинаний тогда фактически нужно было получить какой-то кредит от поставщика, иметь несколько автомобилей, арендовать склады, рассказывает директор компании Эргопак Андрей Дикунов.

Хоть при старте бизнес не требовал крупных вложений, однако со временем производство требовало постоянных инвестиций, говорит Дикунов. В связи с этим, компания начала сотрудничество с американским фондом Horizon Capital, который на тот момент впервые инвестировал в украинские компании.

Преимуществ сотрудничества было много для обеих сторон. Ведь кроме финансирования, небольшое предприятие получало современные технологии и менеджмент. В свою очередь, американцы получали долю в бизнесе, без вмешательства в операционное управление.

Развитие компании Эргопак и американского фонда началось с небольшого производственного комплекса. Позже компания стало существенным игроком с общей долей рынка более 20%, а в некоторых сегментах более 30%, утверждает директор компании.

"Это уже существенный налогоплательщик. Это одна из самых известных марок торговых в своих сегментах: Мелочи жизни и прочее. И уже не только в Украине, кстати", - добавил Дикунов.

Успешное развитие этой ниши заинтересовало основного конкурента компанию Биосфера, которая в этот момент искала новые возможности для бизнеса.

"На тот момент не было в Украине производств и 2-3 компании импортировали в страну. Как раз только активно развивались прокладки, подгузники. И я понял, что это направление, в котором на сегодняшний день в Украине я буду успешен", - рассказывает собственник компании Биосфера Андрей Здесенко.

Компания вывела на рынок влажные салфетки, пакеты для мусора, перчатки, и другие товары под собственной маркой. А со временем стала на рынке игроком национального масштаба. И даже, как сообщают источники, пыталась приобрести своего основного конкурента - Эргопак. Однако, основатели и Horizon Capital решили продать ее крупной греческой компании - Sarantis.

Приход европейского игрока является признаком перспективности украинского рынка и усилением конкуренции на рынке, считает управляющий директор Департамента инвестиционно-банковских услуг ИК Dragon Capital Михаил Гранчак. По его словам, Sarantis сильна на десяти рынках Центральной и Южной Европы и до сегодняшнего дня она не была представлена почти никак в Украине.

В свою очередь, в Эргопак считают, что приход Sarantis в некой степени начнет менять рынок. Ведь греческий производитель имеет серьезные намерения. В частности, он готов инвестировать в производство и вывести на украинский рынок новые линейки товаров, говорит Дикунов. "Тяжелее всего придется игрокам третьего-четвертого эшелона, давление на них будет усиливаться", - добавляет он.

Впрочем, эксперты также уверены, что усиление конкуренции - неизбежно. Как показывает мировая практика ведущие роли на FMCG рынках играют транснациональные компании. Ведь этот бизнес требует больших оборотных средств и внедрение массового производства. Поэтому, игрокам меньшего уровня надо будет искать дополнительные средства, а возможно и новых инвесторов.