Амстердам на Днепре. Почему голландская юрисдикция становится невыгодной

В конце марта министр финансов Александр Данилюк и государственный секретарь Минфина Нидерландов Менно Снил подписали протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Нидерландами об избежании двойного налогообложения.

Фактически документ убирает нулевые ставки для пассивного дохода. Изменения в конвенции должны быть ратифицированы парламентами обеих стран, поэтому у предпринимателей есть время подготовиться к ним.

Основная цель пересмотра конвенций - это изменение ставок для недопущения оттока капиталов из страны, а в данном случае - Украины, рассказала Яна Бугримова, советник министра финансов.

Протокол предусматривает налогообложение дивидендов по ставке 5% - если фактическим владельцем дивидендов является компания, которая владеет непосредственно менее 20% капитала компании, выплачивающей дивиденды. Во всех остальных случаях налогообложение будет осуществляться по ставке 15%. Также исключено положение о налогообложении девидендов и роялти по нулевой ставке.

Нидерланды остаются одной из основных юрисдикций, где зарегистрировано около 30% украинского крупного бизнеса. Нидерланды были достаточно популярной юрисдикцией для регистрации украинских компаний за счет нулевых ставок налогообложения.

Страны действуют согласно плану BEPS (Base erosion and Profit Shifting) - проекту Организации экономического сотрудничества и развития по разработке мер противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли. Юристы утверждают, что такой шаг был ожидаемым.

"Учитывая то, что в Нидерландах есть довольно значительный налог на прибыль, фактически Нидерланды теряют свое определенное конкурентное преимущество относительно, например, Кипра. Потому что на Кипре подоходный налог 12,5%, в Нидерландах - 20 и больше ", - отметил управляющий партнер юридической фирмы Ильяшев и партнеры Михаил Ильяшев.

Однако, после подписания такого же документа с Кипром, бизнес достаточно быстро переориентировался на Нидерланды и другие страны. Однако крупные холдинги, имеющие материнские конторы в Нидерландах, не спешат покидать страну.

Так, инвестиционная группа Смарт-холдинг не рассматривает вариант изменения данной юрисдикции для владения своим стратегическим бизнесом из-за изменений конвенции, заявляет Юлия Кирьянова.

По ее словам, Нидерланды предоставляют инвесторам очень много других вариантов и возможностей, поэтому холдинг не рассматривает страну как низконалоговую юрисдикцию.

Изменения в конвенции будут важными как для компаний, для которых уровень налогообложения является критическим критерием, так и для новых групп. Однако, есть и другие страны, где регистрировать холдинговые структуры для управления бизнесом в Украине проще и дешевле.

"Новые группы, только создающиеся, могут выбирать для холдинговой структуры другие юрисдикции, где немножко проще и дешевле работать. Это Эстония, Мальта, это тот же Кипр ", - рассказывает партнер юридической компании Sayenko Kharenko Алина Плющ.

Останавливаться на достигнутом украинский Минфин не собирается. В министерстве готовят аналогичные соглашения, убирают нулевые ставки налогообложения и с другими странами. Так, министерство планирует провести переговоры по пересмотру конвенций с Францией, Германией, Швецией, Японией, ОАЭ и Черногорией, рассказала Бугримова. Она отметила, что это те страны, с которыми проведут переговоры в 2018 году, но не все, с которыми необходимо провести переговоры.

Парламенты Нидерландов и Украины еще не ратифицировали изменения, поэтому пока нулевые ставки на пассивные прибыли не будут действовать.

Те, для кого новые ставки окажутся слишком большими, останутся в стране, куда можно перевести управляющие компании. Но все идет к тому, что низких налоговых юрисдикций в мире просто не останется.