Агроном с Житомирщины превратил подсобное хозяйство в успешную агрокомпанию

Выращивать картофель не всегда скучно и бесперспективно. Бизнесмен в Житомирской области сумел на этом заработать немало денег. А потом создал свой маленький "агрохолдинг"

Второй хлеб

Николай Бойченко открыл собственное дело в конце 1990-х. Начал работу на нескольких гектарах земли. Успех пришел очень быстро и хозяин умело им воспользовался.

"С детства на земле, с детства выращивал картофель. Растение растет и ты с ним поддерживаешь связь. Это немного философия, но оно так есть", – улыбается господин Бойченко, рассказывая о своих первых шагах.

Сейчас хозяйство, которое находится в селе Межиричка на Житомирщине, имеет многоотраслевое направление – здесь вам и овощеводство, и животноводство, и дальнейшая переработка продукции. Это семейный бизнес, которым управляют отец и два сына.

Здесь у каждого есть свои обязанности. Если отец отвечает за стратегические вопросы, то сыновья занимаются реализацией и агрономией, а также отвечают за закупку средств защиты растений и поставку запчастей, которые необходимы для предприятия. Работы хватает всей семье.

На старте в 1999 году предприятие обробатывало всего два гектара земли и имело лишь старенький трактор. А уже сегодня хозяева обрабатывают почти 3 тыс. га земли и имеют целый парк сельхозтехники.

Бизнес Николая Бойченко вырос как на дрожжах и это только на картофеле

«Начинали с выращивания картофеля и свеклы. На малых участках земли овощеводство имеет больший вал. А больше вал – это больше прибыли, соответсвенно и дохода. А когда земли стало больше стали заниматься еще и зерновыми», – вспоминает фермер.

Новые возможности

Отец и сыновья не боятся экспериментировать. Так и коров начали разводить – сначала чтобы попробовать новое направление, а теперь это уже полноценный прибыльный проект.

Сегодня здесь, кроме овощей, выращивают зерновые и бобовые культуры, содержат крупный рогатый скот и производят молоко. В 2017 году хозяйство отработало с оборотом в 40 млн грн. «В этом году будет немного больше доходность. Потому что у нас в структуру посевных площадей добавилась кукуруза», – делится Бойченко. Предприятие сегодня работает с рентабельностью в 20%.

Компания имеет статус семенного хозяйства, где выращивают и проводят опробацию картофеля. На сегодня здесь выращивают до 30 сортов этой культуры, как семенного, так и продовольственного направления.

Борьба с рейдерами

Но не обошлось и без трудностей. Николаю и его сыновьям пришлось отстаивать наработанное перед крупнейшими врагами украинских фермеров – рейдерами. "На 75 га нашей земли некоторые деятели смолотили овес. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело, потихоньку движемся", – вспоминает фермер неприятный период в своей работе.

Бойченко уверен – с порядком в законодательстве и свободным рынком земли можно было бы избежать этого инцидента. "Меня как фермера беспокоит земельный вопрос. Но не дикий рынок земли в 1,5-2 тыс. га в одни руки, а чтобы была купля-продажа 20-30 га, в крайнем случае 50 га земли в одни руки. Тогда можно будет защитить и бизнес, тогда не будут лезть рейдеры воровать урожай", – убежден аграрий.

Переработочные мощности

Пока эти вопросы решает государство, Николай Бойченко не останавливается на достигнутом. Предприятие недавно закупило оборудование для переработки круп. Речь идет о горохе, пшене и ячневой крупе. А в следующем году здесь собираются поставить линию по расфасовке и последующей реализации готовой продукции. "Мы постоянно ищем новые формы развития сельского хозяйства. Я планирую темпов не сбавлять, и идти в таком направлении, как сегодня", – говорит Бойченко.