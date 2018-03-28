Агентство Fitch сделало унизительный прогноз для Украины

ВВП страны вырастет значительно меньше, чем мог бы. Виной всему популизм и коррупция.

В начале недели Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило свой прогноз - валовый внутренний продукт Украины вырастет в этом году на 3,2%, а в следующем на 3,7%. Это лучше, чем 2-3%, которые агентство ожидало еще в октябре прошлого года, но очень мало в нынешних условиях.

"Дело в том, что наша страна относится к развивающемуся рынку, а эта группа стран будет расти на уровне 4,5%", - поясняет директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Это будет означать, что наше отставание увеличит яму, которая существует между нами и основным миром. Этот прогноз не позитивный", - добавляет он.

"Да наша страна установила в прошлом году рекорд за все годы после начала войны и потери Крыма. “Но нам нужно 5-7%, а не 3%, потому что мы существенно отстаем от мировой экономики", - добавляет Дмитрий Яблоновский, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии.

Тем более, что, по словам Елены Белан, главного экономиста инвесткомпании Dragon Capital, в следующем году темпы роста замедлятся, по ее оценкам, на 3%.

Примечательно, что с такой неприятной оценкой соглашаются и в правительстве. Премьер-министр Владимир Гройсман, говорит что 3% - это не предел. Он считает, что темпы должны достигать 7%.

Но для этого в стране должна измениться структура экономики и деловой климат. По словам Яблоновского, нынешний рост - это результат стимулирования доходов и затрат населения за счет того, что Кабмин повышает пенсии и зарплаты. Но такая стратегия не дает устойчивого роста.

При этом Кабинет министров не делает фундаментальных вещей. К примеру у нас никак не идет приватизация. "Если бы у нас продали крупные объекты, то это бы значительно подтолкнуло экономику", - говорит Яблоновский.

Также необходимо создать в стране такие условия, при которых инвестировать в Украине будут не только иностранцы, но и украинцы. Такие, чтобы они не боялись вкладывать средства, которые хранят за рубежом, в новые производства и технологии.

Локомотивом роста может также стать сельское хозяйство. Как заявила НВ Бизнес Сату Кахконен, глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине, если в стране появится рынок земли, то это сразу же подтолкнет инвесторов вкладывать средства в сельское хозяйство: транспортную инфраструктуру, орошение и тому подобное. "Для того, чтобы Украина смогла полноценно воспользоваться этими возможностями, руководство страны должно решить: продолжать реформы, чтобы ускорился экономический рост, или нет, и тогда страна снова попадет в ловушку медленного роста", - заявила Кахконен. Под реформами во Всемирном банке, кроме земельной, понимают завершение трансформации энергетического рынка, а также создание Антикоррупционного суда и борьбу с коррупцией, которая бы приводила к вынесению тюремных сроков. Без этого, полагает Кахконен, будет сложно убедить иностранцев вкладывать средства в Украину.

Есть конечно и факторы, которые не зависят от правительства. Рост ВВП будет зависеть от погодных условий, которые в прошлом году значительно снизили урожай. А также от цен на продукцию украинского экспорта: руду, зерно, металл, отмечает Белан.

Кроме того, по словам Павла Кухты, эксперта Реанимационного пакета реформ, в 2019 году Украину ожидают внешние выплаты, выбор дальнейшего курса страны, то есть выборы, и зависимость от внешних кредиторов.

Ну и наконец экономический рост будет сдерживать высокая учетная ставка НБУ. Которая недавно была повышена до 17%. Это делает кредиты, практически недоступными как для бизнеса, так и для населения. "Повышение учетной ставки может "украсть" часть экономического роста на этот год", - говорит Устенко.

Тем не менее, в перспективе Украина имеет потенциал для того, чтобы расти быстрее мировой экономики, но это возможно только при условии продолжения реформ, считает Кахконен.