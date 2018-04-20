5 жестких вопросов к Ярославу Дубневичу. Скандальный депутат прокомментировал свое влияние на Укрзализницю

Богдан и Ярослав Дубневичи – одни из самых скандальных депутатов Верховной рады от Блока Петра Порошенко. Бизнес братьев Дубневичей давно и прочно связан с железной дорогой, на которой они зарабатывают миллиарды.

Обвинения в коррупции в сторону Дубневичей звучали не однократно, в том числе из уст министра инфраструктуры Владимира Омельяна. По утверждению СМИ интересы депутатов в Укрзализныце отстаивает член правления госпредприятия Сергей Михальчук и бывший руководитель компании Михаил Костюк.

В конце 2017 года ситуацией в компании заинтересовались правоохранительные органы. Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией в ноябре, проводила около 50 обысков в подразделениях Укрзализныци в шести регионах Украины по делу о злоупотреблениях в особо крупных размерах и о преступном сговоре с целью коррупционных доходов. Как тогда сообщал Емельян, под подозрение попали Дубневичи, Михальчук, Костюк. Причастность к коррупционным потокам Дубневич отрицал, как и конфликт интересов.

Следственные действия успехом не увенчались. Пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что 13 апреля этого года в Укрзализныце снова проводились обыски. Однако, у кого именно ни она, ни руководство компании не назвали, но подчеркнули, что обыски связаны с делом конца 2017 года.

Сомнительные схемы в Укрзализныце - всего лишь часть обвинений в адрес скандальных депутатов. Из государственных реестров известно, что Дубневичи является бенефициарными владельцами двух ТЭЦ на Львовщине - в Новояворовске и в Новом Роздоле. Однако и тут не все чисто. В НАБУ обвиняли Дубневичей в том, что купив газ по ценам для населения они продали его промышленным потребителям.

Корреспондент НВ Бизнес встретил Ярослава Дубневича на конференции Ukranian Infrastucture Forum и задал ему ряд неприятных вопросов.

- В вашей декларации говорится о том, что вы задекларировали 715 млн грн и около 700 объектов недвижимости. Откуда такие средства и недвижимость?

- Я не чиновник, а человек, который пришел из большого бизнеса. Мы вместе с братом еще с 2000 сдавали декларации. В этих декларациях мы показывали и средства, и имущество. Большинство этого имущества, я подал в своей декларации, куплено в связи с проблемами, которые происходили в 2009 году. Тогда строительный бизнес, одно из направлений которым мы занимались, вступал в кризис. Мы вынуждены были как владельцы инвестировать, чтобы завершить недостроенные дома, в которые уже вложили люди через фонд финансирования строительства. Цены поднялись, и мы, как владельцы были вынуждены вкладывать и выкупать часть квартир, чтобы завершить это строительство. В 2017 году количество объектов уменьшилось, потому что они проданы. В конце концов средства, которые в настоящее время были показаны как средства, которые есть в наличности, большинство из них переведены на счета в украинских банках.

- Есть точка зрения, что в Укрзализныце есть теневая касса. Когда все начальники управлений передают свои нелегальные доходы на самый верх и эти средства используются для наполнения партийной кассы БПП и личного обогащения. Причем говорят, что вы курируете эти схемы. Так ли это?

- Это полная ложь, я не причастен к этой ситуации. Я не знаю о случаях теневого сбора в Укрзализныце. Когда информация будет я сразу дам ее СБУ, Генпрокуратуре, НАБУ, как не раз делал в своей деятельности как глава транспортного комитета.

- То есть вы утверждаете, что ничего подобного не происходит?

- Я не хочу это утверждать или отрицать. Об этом знают только в Укрзализныце. Они менеджеры, которые получают огромные зарплаты.

- Вас раньше обвиняли в краже природного газа на 1,5 млрд грн. Проводили следственные действия. Что вы по этому поводу думаете?

- Я народный депутат и занимаюсь законотворчеством. Много инсинуаций и много грязи льется из различных средств информации. Я всегда подчеркивал и подчеркиваю: я не занимаюсь бизнесом. Я убежден, что ближе к выборам вы услышите еще больше различных обвинений в мою сторону со стороны соперников.

- Так все-таки вы своровали природный газ?

- Ярослав Дубневич использует газ в своей квартире и прилежно платит деньги за использованный газ.