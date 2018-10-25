Перестройка. Как в Украине будут реанимировать советские "хрущевки"

В Украине устаревшего жилья очень много, большинство - на грани срока эксплуатации

В Украине задумались над решением проблемы со старыми домами.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства озадачено вопросом замены старых кварталов.

История так называемых "хрущевок" началась 31 июля 1957 года, рассказывает руководитель сектора Строительство BRDO Елена Шуляк. Масштабное строительство домов панельного типа продолжалось почти 25 лет. За этот период в Советском Союзе было построено до 10% от всего жилого фонда страны на то время. Об этом говорится в выпуске экономического еженедельника Перша Шпальта.

Только в Киеве, по данным министерства, насчитывается более 3 тыс. объектов – преимущественно "сталинки" и "хрущевки", которые необходимо реконструировать.

Для решения проблемы предложено два варианта – реконструкция или снос. Впрочем, осуществить реновацию крайне сложно, рассказывает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Мы хотим разделить два понятия: снос и строительство нового и реконструкция. Это совершенно разные вещи, разные принципы принятия решений и разные задачи. Поэтому если речь заходит о сносе и строительстве нового жилья, мы обсуждаем каждый дом и каждый квартал в отдельности. Ведь если стоит задача реанимировать жилье и построить новое, очень сложно сделать это посреди микрорайона на 50 домов: 20 домов дали согласие, а 30 нет", – объясняет Парцхаладзе.

С проблемами "хрущевок" в свое время сталкивались почти все постсоветские страны. Так, в 2017 году была утверждена московская программа реновации. Тогда прогнозировался снос более 50 тыс. домов. Но без недовольства и сопротивления населения не обошлось.

"Мы можем проанализировать ситуацию в Москве, в которой из-за объективно большой стоимости земельных участков и недостаточности площадей, а также высокой стоимости квадратных метров, были вынуждені заняться проблемой "хрущевок". И они начали их реконструировать", – отмечает депутат Киевского городского совета Ольга Белецкая.

По ее словам, в Москве даже разработали соответствующее законодательство, благодаря которому сегодня примерно 1,6 млн человек должны переселить в новое жилье, именно после реконструкции "хрущевок".

Не обошли стороной панельные дома и Европу. К примеру, в восточном Берлине в течение нескольких десятков лет возвели более 250 тыс. подобных квартир.

Однако в Европе к этой проблеме подошли системно. Так, "хрущевки", которые находились на определенном расстоянии от населенного пункта, в частности военные городки, были снесены, а дома, расположенные в более-менее удачной локации, подверглись реновациям.

"К процессу присоединились известные проектные архитектурные мастерские, даже соревновались в том, чтобы лучше провести ту или иную реновацию. Поэтому сейчас можно увидеть победителей некоторых конкурсов, а именно – работы немецких архитекторов по реновации таких домов", – рассказывает Шуляк.

Впрочем, одного желания и заявлений о борьбе с проблемой старых застроек недостаточно. Требуются последовательность и решения многих вопросов.

По словам вице-президента Лиги экспертов Украины Андрея Гусельникова, необходимо осознать глубину проблемы. То есть нужно знать, кто будет финансировать этот проект и куда отселить жильцов.

"Надо знать структуру жилья, например, в Украине или непосредственно в Киеве, для того чтобы определить, сколько домов нуждаются в отселении или реконструкции. После чего следует выяснить, на какие средства это будет сделано, кто это будет выполнять, кто станет заказчиком", – добавляет он.

Впрочем, гарантии нужны не только жильцам, но и застройщикам. Только имея такие гарантии, они готовы заниматься аналогичными проектами.

"Должен быть закон, причем принятый Верховной Радой. Также потребуется типовое соглашение. Ввиду социальной необходимости важно сократить период согласования. К чему я веду. Если под реконструкцию заявлен квартал и есть экспертиза о том, что срок эксплуатации подходит к концу, то произойдет там несчастный случай в течение ближайших 5 или 10 лет – уже не имеет значения. 5-10 лет для строительства – это слишком мало. Тебе нужно в течение 5-ти лет решить, как выселить людей и куда переселить. Поэтому никто там не должен годами заниматься мытарством и обивать пороги", – считает генеральный директор компании ТММ Николай Толмачев.

По его словам, также должна быть обязательная государственная поддержка: "Ее отсутствие – это, во-первых, неправильно, несправедливо и бездейственно. Если государство не поддерживает, то и спонсор не придет, я имею в виду международный фонд. Ни одна программа ни в Польше, ни в Германии без государственной поддержки не смогла этого сделать. Это нереально".

Завершат чиновники начатое дело, а не бросят все на уровне лозунгов – покажет время, которого остается все меньше. Ведь значительное количество устаревшего жилья в Украине – в угрожающем состоянии.

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Программа Перша Шпальта выходит на канале UA: Первый в партнерстве с журналом Новое Время.