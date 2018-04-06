Психолог и учеба за границей: управляющий партнер Salateira о том, что посоветовал бы себе 10 лет назад

Управляющий партнер сети ресторанов Salateira Александр Савилов делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

10 лет назад мне бы было 23 года. В этом возрасте мной руководили эмоции и очень тяжело было прислушиваться к каким-либо рекомендациям. Но если бы я тогда больше к себе прислушивался, то дал бы такие советы:

Обратись за помощью к психологу, коучу, гуру, чтобы определить свои истинные желания. Не пожалей на это сил, времени, денег.

Если ты не хочешь сейчас семью (а я знаю, что не хочешь), не строй никаких длительных отношений. Очень четко следуй своим истинным желаниям. Не трать силы и время на псевдо-семейные отношения.

Едь учиться тому, как надо строить бизнес. Обязательно за границу. Выбери лучшее образование в этой сфере и сделай все, чтобы его получить. Важен не сертификат, который ты получишь, а реальные знания. Тебе как предпринимателю, не нужны сертификаты и дипломы, только практические знания.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Я оцениваю людей по их результатам и никак иначе. Через год должны быть ощутимые результаты деятельности, которыми сам сотрудник бы гордился и хотел большего, и я бы был рад предоставить ему такие возможности.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

Для меня самым лучшим примером из украинских компаний является агропромхолдинг Астарта, компания моего отчима. Это большой и очень сложный производственный бизнес. Меня вдохновляет их масштаб и сложность вопросов, с которыми они сталкиваются, а также их амбициозность. Выход на IPO в 2006 году был из области фантастики.

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Из зарубежных компаний мне нравится McDonalds. Я не разделяю их подход к еде, но система организации бизнеса одна из лучших в мире. Это впечатляет и очень вдохновляет.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

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Из книг я бы советовал прочесть Юваль Ной Харари Sapiens. Краткая история человечества. Понравилась тем, как легко можно передать историю человечества в такой небольшой книге.

Кадр из фильма Три билборда на границе Эббинга, Миссури / © Blueprint Pictures

Мне не нравится 95% фильмов в прокате. Я жуткий критик. Могу посоветовать посмотреть отличную французскую комедию Прекрасная и зеленая, но это не новый фильм. Это кино полезно для психического здоровья и для того, чтобы напомнить о настоящих ценностях. Из свежего – Три билборда. Понравился невероятной игрой актеров, за что он и получил два Оскара.

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5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? (назовите любимую песню).

Не слушаю ничего кроме ведических мантр последние несколько лет, это уже как постоянная медитация. Среди мантр есть любимые исполнители, Jahnavi Harrison, например. Из очень скромного набора того, что я недавно слышал кроме мантр,понравилась песня Басты Сансара. Недавно был на живом концерте Марии Чайковской, понравилась ее песня Море, которую она там впервые спела.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Помогает абсолютно. Я очень люблю Telegram, Trello, CoinKeeper (для личных финансов). Продвинутый пользователь календарей, почты и прочих возможностей смартфонов. У меня дрожат руки от всех этих инноваций, постоянно пробую что-то новое, подписан на бета-тесты iOS прошивок, ставлю их как только появляются.

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Я считаю, что нужно отдыхать часто, ставить отдых как дедлайн на работе и как приз за достижение результата. Медитировать. Уже доказано научно, что медитация восстанавливает когнитивные способности человека сильнее чем сон. Обязательно использовать техники личного тайм-менеджмента. Лайф-тайм планировать так же строго, как и ворк-тайм.