Президент A7 Group рассказала о лучшем лекарстве от популизма и учебе на чужих ошибках

Президент A7 Group, соучредитель Союза украинских предпринимателей (СУП) Мария Барабаш делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Нужно было начинать свой бизнес как можно раньше, не 8 лет, а 10-15 лет назад. Нельзя бояться провалов. Я начала свой бизнес с капиталом в размере в 0 грн 00 коп. Нужно делать то, что у тебя получается лучше всего и от чего ты получаешь наибольшее удовольствие. И каждый день ставать лучшей версией себя самого.

Больше читать. Именно в книгах накоплены все интеллектуальные сокровища нашей истории. Лучше учиться на ошибках других, чем на своих.

Бизнес – это бизнес, а друзья – это друзья. Эти понятия нужно очень четко разделять и не давать одному мешать другому.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

У меня три основных критерия идеального члена команды: 1) желание внедрять новые инициативы в компании, а не только предлагать их; 2) скорость действий и быстрое самостоятельное принятие решений в рамках своих зон ответственности; и 3) умение задавать нужные вопросы в нужное время нужным людям в компании. Обычно эти качества проявляются уже через один месяц работы и это непозволительная роскошь ждать год.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

Вячеслав Климов / © Новое Время, Наталья Кравчук

В Украине – однозначно Вячеслав Климов и его компания Новая почта. Именно он согласился стать первым членом Совета директоров Союза украинских предпринимателей (СУП) после 40-минутной первой встречи.

В мире я восхищаюсь Реем Далио, основателем самого большого инвестиционного фонда в мире – Bridgewater, управляющего 160 млрд долларов. Именно Рей олицетворяет уже скорое будущее – его фонд первым в мире начал записывать 99% всех разговоров в их офисах и дать возможность любому сотруднику прослушать любой разговор или встречу. Радикальная прозрачность ("radical transparency") – это следующая ступень эволюции общества.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

© anastasya_ishchenko via Instagram

Из книг – Чому нації занепадають, где четко проведена параллель со степенью образованности общества и экономической свободой. Уверена, что именно образование имеет наибольшее влияние на судьбы украинцев в средне- и долгосрочной перспективах. Образование – это игра вдолгую, игра до успешного результата и лучшее лекарство от популизма.

Кадр из фильма Сфера / © Image Nation Abu Dhabi

Касательно фильмов – The Circle (Сфера) про будущие общества с жизнью в онлайн-режиме. Сейчас все больше и больше на наши жизни влияет, кстати, короткий видео-контент YouTube, чем фильмы. Всем советую подписаться на такие влоги для предпринимателей, как Fedoriv Vlog, Трансформатор, Ментор.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? (назовите любимую песню).

Alicia Keys, Girl on fire. Слушала вживую на концерте в Хьюстоне и многие слова пришлись по душе.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Смартфон – это уже как зубная щетка для любого жителя Земли. Мои топ-3 приложений: Telegram, Mail, Youtube

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Любить свое дело и каждый день идти к своим целям. Заниматься спортом, больше общаться с друзьями в оффлайне.