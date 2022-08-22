Логистика для благих дел. Как автопарк «ТЕДИС Украина» выручает благотворителей во время войны 22 августа, 10:00 Позиция Тедис Украина

«Помню, как впервые ездили с ребятами из «ТЕДИС Украина» в деоккупированный Иванков. Бус погрязли от души — максимально, потому что понимали, что помощь нужна как никогда. А дорога тогда была по полям и лесам, в прямом смысле. Авто тяжелое, дорога тяжелая и мы, конечно, погрязли в песке. Толкали, пихали все дружно, копали, но все напрасно, пока наши военные не увидели и не помогли.

Они за 2 минуты вытащили наших героев, и тогда я поняла, что эту войну мы точно победим! Ведь эта ситуация еще раз показала, какие классные мы все украинцы и готовы помогать друг другу при всем. В единстве наша сила!", — делится воспоминаниями о первом опыте сотрудничества с Координационным центром «Помогаем. Побеждаем» Мария Свириденко-Новак, менеджер по работе с партнерами благотворительного фонда «Let’s Help»

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Координационный центр по бесплатной доставке гуманитарной помощи «Помогаем. Побеждаем» был создан одним из крупнейших национальных FMCG-дистрибьюторов «ТЕДИС Украина» в конце марта. Тогда вопрос быстрой логистики был едва ли не самым неотложным для всей страны, а компания имела собственный автопарк с опытными водителями и разветвленную сеть региональных представительств. Это конкурентное преимущество было решено направить на помощь стране в трудное время.

Чтобы тем, кто нуждается в надежном логистическом партнере во время войны, было удобно сделать заказ транспортных услуг, был создан отдельный веб-сайт help.tedis.ua. На нем каждый посетитель мог выяснить, чем Координационный центр может помочь, какие товары гуманитарной помощи транспортирует, кто может обращаться, как построен весь процесс от заказа до доставки, а также контакты координаторов.

Фото: Тедис Украина

«За месяцы работы мы увидели, что логистические возможности „ТЕДИС Украина“ в рамках Координационного центра помогли достаточно оперативно, что в нынешних условиях было очень непросто, доставлять гуманитарную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Все транспортные расходы на перевозку грузов компания взяла на себя», — отмечает генеральный директор «ТЕДИС Украина» Тарас Корнияченко.

Первая историческая доставка была заказана уже на третий день работы Координационного центра: из Днепра в Обухов (Киевская область) нужно было транспортировать полторы тонны муки для пекарни, выпекавшей социальный хлеб для военных и социально незащищенных слоев населения.

Уже за неполные полмесяца были выполнены первые 20 доставок. Благодаря Украинской бирже благотворительности в Координационный центр обратился благотворительный фонд Let’s Help, помогающий пожилым людям. Впоследствии он стал самым крупным заказчиком бесплатных транспортировок. Фонд предоставляет продукты питания, питьевую воду и средства гигиены, которые на автомобилях «ТЕДИС Украина» доставляются в территориальные центры социального обслуживания в Киевской и Черниговской областях, а также в Запорожье. К тому же «ТЕДИС Украина» предоставил Фонду в бесплатное пользование часть склада в киевском структурном подразделении — и это еще одна составляющая взаимопомощи.

В мае в компанию обратился благотворительный фонд «Каритас Украины». По его заказу из Львова в города Дрогобыч, Буск, Жовква и Червоноград были доставлены продукты питания, одежда и матрасы для нужд внутренне перемещенных лиц и людей из уязвимых категорий. А в июле Координационный центр доставил продукты питания из Нововолынска (Волынская область) в Запорожье для Каритас Мариуполь, а также из Коломыи (Ивано-Франковская область) в Чортков (Тернопольская область). «Каритас Львов» выражает искреннюю благодарность логистической компании «ТЕДИС Украина» за помощь в перевозке. В течение недели сотрудники компании вместе с представителями благотворительного фонда занимались перемещением гуманитарных грузов в связи с переездом на новый склад", — отметили благотворители.

Фото: Тедис Украина

Также в июле начал сотрудничать с новым заказчиком логистических услуг — благотворительным фондом «Твоя опора». По заказу фонда была бесплатно доставлена гуманитарная помощь в ряд медико-социальных учреждений Украины. В частности, из Киева во Львов была транспортирована бытовая химия в приют для переселенцев. Также из Ужгорода в больницу в городе Вознесенск (Николаевская область) были поставлены медикаменты и изделия медицинского назначения. Впоследствии из Киева в поселок городского типа Брюховичи (Львовская область) была доставлена бытовая химия для многопрофильного учебно-реабилитационного центра Святого Николая. Аналогичная гуманитарная помощь отправилась из столицы в Харьков в адрес общественной организации «Честный Хаб».

В общей сложности почти за полгода работы Координационный центр произвел почти 100 бесплатных доставок для благотворительных фондов и волонтеров со всей страны.

«В тяжелое для страны время мы видим, как общество, бизнес, благотворители и волонтеры объединились в единую силу. Все работают ради одного — скорейшей победы над врагом. Наша инициатива по созданию Координационного центра была успешно воплощена в жизнь благодаря энтузиазму и профессиональности команды. Мы продолжаем работать и помогать стране, чтобы выстоять и победить в этой войне. Все будет Украина!» — уверен генеральный директор «ТЕДИС Украина».

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