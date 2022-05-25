Работа для украинцев в международной ІТ-компании Astound Commerce во время войны 25 мая, 19:41 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською depositphotos

Международная ІТ-компания «Astound Commerce» заняла четкую позицию относительно полномасштабного наступления россии на Украину: осудила эти преступные действия, прекратила работу со всеми внутренними и внешними подрядчиками в беларуси и россии, присоединилась к организации гуманитарной помощи украинцам и т. д.

Приоритетом для компании являются люди, поэтому Astound поддерживает своих работников финансово, предоставляет временное жилье, бесплатную психологическую помощь и многое другое. Кроме того, компания предлагает работу тем, кто ее потерял из-за войны. Подать заявку и резюме на английском языке можно здесь.

Astound Commerce имеет тесные связи с Украиной. Трое учредителей — украинцы, эмигрировавшие в США подростками. Сейчас в компании работает более 950 украинских специалистов, которых уважают коллеги из 25 других стран.

«Мы стремимся к долгосрочному экономическому развитию Украины. Поскольку война продолжается, эти усилия очень важны — мы поддерживаем экономику страны через налоговые поступления и создаем фундамент для ее восстановления в будущем», — говорит Global CEO Astound Commerce Майкл Кан.

Фото: depositphotos

В рамках поддержки Украины компания Astound Commerce прекратила работу со всеми внутренними и внешними подрядчиками в беларуси и россии, и на платформе JustGiving создала страницы для трех некоммерческих организаций, оказывающих важную гуманитарную помощь пострадавшим от войны. Прочитать больше об инициативах компании Astound Commerce можно здесь.

Военная агрессия со стороны россии заставила Astound работать круглосуточно, ставя в приоритет безопасность и благосостояние работников. Была создана руководящая группа по планированию непрерывности бизнеса, чтобы оказать поддержку украинским коллегам по переезду, связи, финансовой помощи, личной безопасности и т. д.

Astound Commerce поддерживает всех своих сотрудников из Украины, а особенно тех, кто вынужден был переехать за границу или в более безопасные регионы Украины. Им и их семьям компания ежемесячно выплачивает пособие в рамках компенсации проживания в съемной квартире или гостинице. Для временного краткосрочного проживания Astound Commerce предлагает работникам из Украины, еще не нашедшим жилье, номера в отелях в Ужгороде, Кошице, Варне. Для тех, кто имеет маленьких детей до семи лет и не имеет доступа к государственным детским садикам, будет выплачиваться денежное пособие на дневной уход за ребенком в частных заведениях. Работникам Astound Commerce из разных стран, и украинцам в частности, предоставляется возможность 5 оздоровительных выходных (Wellness Days Off), отдельно от отпусков и больничных.

Кроме масштабной моральной и материальной поддержки своих работников, Astound хочет помочь украинцам, потерявшим работу из-за войны, и предлагает трудоустройство в своей компании. Подавать заявку на трудоустройство могут все, независимо от того, где находятся, в Украине или выехали за ее пределы.

«Столкнувшись с невероятными трудностями, многие украинцы волнуются за свое будущее, ищут путь вперед и чувство защищенности, принадлежности и цели. Astound надеется помочь потерявшим работу достичь определенной стабильности. Мы поощряем украинцев, имеющих опыт в сфере технологий, подавать заявки на присоединение к глобальной команде», — говорит Global CEO Astound Commerce Майкл Кан.

Заинтересованные кандидаты могут отправить свое резюме на английском языке здесь.

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