После 24 февраля ответственный украинский бизнес усилил помощь Вооруженным Силам и наиболее уязвимым категориям населения. Не исключение и новая гемблинг-индустрия, которая только начала развиваться в легальном поле за год до войны. Несмотря на все трудности, лицензионные игроки присоединились к национальной благотворительной кампании и стали одними из главных «донатеров» армии. Рассказываем об опыте одной из таких компаний — первого лицензированного онлайн-казино COSMOLOT

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Возрожденная гемблинг-индустрия в Украине подарила возможность многим украинским и международным компаниям работать в новом легальном поле.

Развитие туристической инфраструктуры в разных городах, колоссальные поступления в бюджет, защита пользователей, борьба с лудоманией и повышение инвестиционной привлекательности Украины — это лишь некоторые из преимуществ легализации гемблинга.

Однако препятствием для развития сферы азартных игр сначала стала пандемия COVID-19, а впоследствии — война.



Сфера развлечений, к которой относится и гемблинг-индустрия, одна из первых, наиболее пострадавших от российского вторжения. Несмотря на это, легальный онлайн-гемблинг продолжал работать и платить налоги.

Легальные игровые бренды в Украине с первых дней войны присоединились к помощи ВСУ и информационному противостоянию вооруженной агрессии России. Первый лицензионный гемблинг-оператор в Украине COSMOLOT внес весомый вклад в победу, продолжая помогать украинским защитникам.

Вспомним, что уже успела сделать компания для украинских защитников и рядовых граждан в период с 24 февраля и что она намерена сделать в ближайшее время.

Помощь с первых дней войны

Большинство сотрудников команды Сosmolot застали войну в Киеве и были вынуждены работать в сложившихся небезопасных условиях. Некоторые сразу вступили в ряды Вооруженных Сил и батальонов ТрО, некоторые разрабатывали новые коммуникационные стратегии и начинали сбор средств на нужды армии и первых пострадавших от войны.

Юлия Лапко, HRD COSMOLOT



По словам HRD COSMOLOT Юлии Лапко, предварительно была создана вспомогательная штаб-квартира компании на западе Украины, и в первые дни войны сотрудники пытались поддерживать операционную работу платформы, поскольку мало у кого была физическая возможность работать.

«Нам понадобилось две недели, чтобы обеспечить безопасность команды, ведь с началом войны это стало основной задачей Cosmolot. Было важно, чтобы каждый из сотрудников нашел безопасное место для себя и семьи. Для этого 24 февраля мы выплатили команде внеплановую выплату», — объясняет HR-руководитель Сosmolot. — С тех пор мы не только никого не уволили, но и продолжаем регулярно выплачивать полную зарплату и нанимать новых сотрудников".

Помощь собственным сотрудникам и обеспечение их физической и финансовой безопасности позволили не только сохранить, но и усилить проект: уже с начала весны 2022 года работа Cosmolot перешла на «военные рельсы».

В первую очередь была создана новая модель взаимодействия с пользователями, появились ссылки на благотворительные фонды и официальные новости о ходе боевых действий. Такие меры повысили активность аудитории и помогли организовать собственные благотворительные акции в самые трудные времена.

Часть членов команды Cosmolot присоединилась к сбору гуманитарной помощи, часть стала членами новой украинской IT-армии. Многие компании начали волонтерскую деятельность: представители Сosmolot собирали деньги на автомобили и дроны, волонтерили в больницах, помогали обустраивать блокпосты и т. д.

Полина, сотрудница продуктовой команды Cosmolot

«Я недолго думала — у меня было 60 минут до комендантского часа. Взяла свой рюкзачок и пошла в больницу. Откровенно говоря, я думала, что поработаю там 2−3 ночи. Но случилось иначе: моя помощь была актуальна больше месяца — в первый трудный период, — вспоминает сотрудница продуктовой команды Cosmolot Полина, которая с первых дней войны работала в больнице. — Мне было тяжело физически и психологически. Я работала днем: с 9 до 18−19 часов. А после этого вечером уходила в больницу. И не каждую ночь я могла поспать. Иногда просто искала свободную кровать и падала. А очень часто я возвращалась домой, выпивала кофе и садилась за компьютер работать».

Параллельно с личными инициативами своих сотрудников легальный гемблинг-оператор начал обрабатывать запросы в помощь от собственных клиентов и волонтеров, а внутренний контакт-центр Cosmolot стал обрабатывать эти запросы.

«Война изменила порядок ценностей. В первую очередь нам важно помогать. Когда кто-то из сотрудников просит перебросить несколько сотен гривен на тепловизор для своих знакомых, присоединяются почти все коллеги. Изменилось отношение к работе — команда полностью отдает себе отчет, что наша работа важна, потому что это не только непосредственно помощь военным и пострадавшим, но и налоги, рабочие места», — говорит Юлия Лапко.

Новая информационная политика

Помимо создания мощной информационной кампании с привлечением известных украинских актеров руководство Cosmolot также четко заявило о своей позиции и начало доносить ее международным партнерам.

Как вспоминает Chief Legal Officer COSMOLOT Александр Лысый, с начала войны некоторые европейские партнеры опасались признавать факт российской агрессии в Украине, а компании из России начали активнее продвигать свои услуги в поисковой выдаче для украинских пользователей.

Александр Лысый, Chief Legal Officer COSMOLOT

«Мы постоянно общались с партнерами, отправляли им проверенные новости, объясняли, что Россия — агрессор, напавший на Украину. Отмечали, как нам важна их поддержка и позиция. Просили их донатить на ВСУ и гуманитарные нужды украинских беженцев. А также продвигали игровой канселлинг среди наших партнеров, чтобы Россия потеряла доступ к лицензированным играм мировых платформ», — рассказывает Александр Лысый.

Платформа Сosmolot, в свою очередь, была заблокирована «Роскомнадзором» еще задолго до войны, поэтому пользователи из России и Беларуси не имеют доступа к услугам украинского гемблинг-оператора. Это совпадает с позицией компании, направленной исключительно на легальный бизнес для украинцев.

Самыми популярными благотворительными кампаниями Cosmolot стали интерактивные порталы «Палімо вату разом» и «Додай рашистам жару», в рамках которых компания собирает средства для фонда «Повернись живим».

Отдельно Cosmolot регулярно отчитывается о покупке защитного, разведывательного и коммуникационного оборудования для украинских защитников, о ремонте и приобретении военной техники на собранные средства и т. д.

«Мы одними из первых на рынке показали свою позицию через рекламу. Мы четко заявили, что место рашистов — в аду. Надеемся, украинский гемблинг поймет, что с российским рынком необходимо проститься. Никаких услуг для российских игроков, полная блокировка российских провайдеров. Наша задача — добиться канселлинга всего российского», 一 обещает Chief Legal Officer Cosmolot.

Помощь ВСУ

В канун войны — 23 февраля — представители Cosmolot перечислили 500 тыс. грн в поддержку армии. А сразу после вторжения компания передала ВСУ еще 500 000 гривен, став одним из первых, кто начал донатить армии во время боевых действий.

С 24 февраля легальный гемблинг-оператор передает постоянный процент от своего дохода на нужды ВСУ. Кроме этого, в рамках последнего игрового турнира компания задонатила 1 000 000 гривен помощи благотворительным фондам «Повернись живим» и UNITED24.

Общий бюджет помощи на сегодняшний день превышает 6,5 млн гривен. Эту сумму можно разделить на две части: 3 млн гривен прямых поступлений в фонды и 3,5 млн — на вещи и оборудование, которые Сosmolot закупил самостоятельно.

Cosmolot Инфографика:

В наиболее актуальный список помощи украинской армии входят:

● три машины для передовой и прицеп;

● более 250 технических средств для военных (бензопилы, комплектующие, масла для пил, переходники, шипы и т. п. );

● десять дронов;

● четыре тепловизора;

● три дальномера;

● 26 раций;

● один плоттер+ПЗК;

● две станции спутникового интернета Starlink;

● 60 тактических устройств.

«Часть помощи мы передаем Обществу Красного Креста Украины, а часть — непосредственно в ВСУ. В последние месяцы мы упростили операционную деятельность в рамках благотворительных проектов, наладили прямую коммуникацию с людьми, нуждающимися в помощи, устраивали внутренние аукционы и поощряли всех сотрудников к помощи», — объясняют в HR-отделе компании, отвечающем за благотворительные инициативы компании.

По результатам одного из последних аукционов, где члены команды Cosmolot выставляли свои лоты, компании удалось приобрести новый тепловизор, который вскоре получат украинские защитники.

В компании говорят, что больше всего запросов в последнее время поступает именно на покупку дронов, используемых почти во всех подразделениях ВСУ. Часто подобные запросы формируют сами сотрудники Сosmolot, к которым обращаются украинские защитники, их близкие и волонтеры.

Недавно представители Cosmolot получили благодарность от Министерства обороны Украины и золотое памятное отличие 74-го разведывательного батальона за собственную волонтерскую деятельность и помощь армии.

Более того, обработка постоянных запросов от отдельных батальонов ВСУ и единичных случаев финансирования некоторых вооруженных формирований чередуется с помощью Сosmolot рядовым украинцам: «Мы помогаем детям и пожилым людям, вынужденным переселенцам и другим уязвимым категориям, наиболее пострадавшим от войны. Среди этой помощи могут быть продукты питания, еда, игрушки и любые другие запросы, сформированные представителями Красного Креста», — говорят в компании.

Представители Cosmolot подчеркивают, что в сложившейся сегодня в Украине ситуации, важна каждая гривня, отправленная на благотворительность, и компания будет помогать столько, сколько понадобится, сколько продлится война.

В ближайшем будущем бренд Сosmolot видит себя неизменным звеном обновления экономики Украины, ответственным за создание новой развлекательной инфраструктуры и обеспечение рабочих мест для тысяч украинцев.