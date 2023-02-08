Генераторы, скорые, дроны, автомобили, новое жилье — это маленький перечень того, на что собирали деньги в прошлом году украинцы. Бизнес также не стоял в стороне — компании активно приобщались к благотворительным акциям и социальным инициативам, чтобы приблизить победу Украины. Мы подготовили подборку пяти проектов социального маркетинга, которые помогали спасать жизни, создавали новые дома, а главное — позволяли поддерживать друг друга в самый сложный период жизни страны.

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Сеть АЗК ОККО и фонд «Повернись живим»: инициатива «ОКО за ОКО»

Сеть АЗК ОККО в ноябре 2022 года запустила совместную инициативу «ОКО за ОКО» с фондом «Повернись живим». Целью проекта было приобрести 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов «ШАРК». Для этого было собрано 325 млн грн.

Фото: ОККО

Это стало реальностью благодаря тому, что с каждого литра горючего PULLS 95 или PULLS Diesel, которым заправляются украинские водители на АЗК ОККО, 1 гривня автоматически передавалась на беспилотные авиационные комплексы «ШАРК». Для дополнительных донатов можно воспользоваться специальным счетом в рамках этой инициативы.

«Цена одного комплекса — 13 миллионов гривен. В общую стоимость проекта в 325 миллионов гривен также входят еще плюс 25 дополнительных БПЛА, которые будут находиться в резерве для оперативной замены потерянных в боях. Именно такой подход с продумыванием нескольких шагов вперед и компетентная помощь армии. Наземная станция управления в виде укомплектованного полноприводного авто поможет пилотам выбирать лучшие точки для взлета, а новейшие алгоритмы работы программ БПЛА „ШАРК“ обеспечат комплексу лучшую работу», — прокомментировал директор «Повернись живим» Тарас Чмут.

Проект RE: Ukraine Housing: помощь украинцам, потерявшим свои дома

«Филипп Моррис Украина» присоединилась к финансированию проекта RE: Ukraine Housing. Главная его цель — обеспечить достойное временное жилье для людей, вынужденных покинуть свои дома. С каждого проданного устройства IQOS 20% его стоимости перечислялось на этот проект.

Авторами проекта RE: Ukraine Housing стала команда мастерской архитектурного дизайна интерьера balbek bureаu. Они проанализировали более 20 проектов в разных странах, как функционируют поселки с временным жильем. В результате появилась идея создать своеобразный «конструктор» из жилищных секций в Украине, чтобы украинцы, покинувшие или потерявшие свои дома из-за войны, могли получить временное, но комфортное проживание.

Фото: balbek.com

«Филипп Моррис Украина» в 2022 году передала 5.8 млн грн для строительства первого пилотного поселения RE: Ukraine Housing. Кроме того, за рождественский период удалось собрать и перечислить еще почти 6,4 млн грн от продаж устройств IQOS на эти цели.

Теперь проект на этапе реализации, первые домики появятся в поселке городского типа Ворзель Бучанского района. Именно здесь будут построены жилые секции на 15 семей.

Команда balbek bureаu работает над тем, чтобы запустить проект в сжатые сроки: по плану, первые жители смогут заселиться в городок уже через 3−5 месяцев. Жилые модули можно группировать в самодостаточные секции. А те в свою очередь сгруппируются в полноценные кварталы с площадками и зелеными зонами. При необходимости такой квартал можно легко масштабировать до размеров города, в котором с комфортом можно разместить до 8000 человек.

UNITED24 + Uber = Keep Ukraine Moving

В декабре 2022 года UNITED24 в партнерстве с Uber начали международный сбор средств на реанимобили Keep Ukraine Moving. В рамках этого проекта также рассказывают истории мужественных водителей, которые помогают нашей стране и спасают жизни людей во время войны.

Со своей стороны Uber не просто удвоил сумму сбора Keep Ukraine Moving, а это $250 тыс., которые пожертвовали клиенты компании по всему миру. Компания в рождественские праздники внесла еще $1 млн.

Фото: freepik

Компания Uber сообщила, что продолжит поддержку Украины и в 2023 году, и первым шагом в этом стал вклад в сумме $3 млн через UNITED24.

Благодаря этому будут приобретены современные реанимобили, необходимые медицинским работникам для спасения человеческих жизней.

«Цеглинка для родинки» от Eldorado.ua

Проект «Цеглинка для родинки» дает возможность каждому покупателю Eldorado.ua, который делает покупку в магазине, на сайте или в приложении, задонатить символические 23 грн на «кирпичик», чтобы можно было построить жилье для потерявших его украинских семей. Партнером проекта стала компания — производитель модульного жилья Tera Monada.

Такие модульные дома могут быть установлены всего за три дня. Они приспособлены для комфортной жизни в любое время года и рассчитаны на использование до 50 лет. Каждый модульный дом имеет подключение ко всем коммуникациям, полную внутреннюю отделку и декорирование.

Фото: Eldorado.ua

Так, например, 18 января 2023 семья Дроздов с Черниговщины, которая имеет двух маленьких детей, уже получила ключи от нового четырехмодульного дома, расположенного в их родном поселке Киинка на Черниговщине. Этот дом оборудован всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Здесь есть холодильник, стиральная машина, бойлер, кондиционер, одним словом, все что нужно для уютного быта. Компания продолжает сбор на новое жилье, истории этих семей можно найти по ссылке.

Инициатива «Рятуємо життя» от украинской сети Эпицентр

Она стартовала в августе 2022 г. и реализуется при поддержке Министерства здравоохранения. С каждой покупки в сети ТЦ Эпицентр средства направляются на закупку 55 бронескорых и реанимобилей.

Такие машины оборудованы дефибрилляторами, пульсоксиметрами, электрокардиографами, инфузоматами, глюкометрами, а также стационарными баллонами с кислородом и портативными аппаратами искусственной вентиляции легких. Фактически у них есть все необходимое для поддержания жизни раненых во время экстренной транспортировки в больницу.

Фото: Эпицентр

Практически менее чем за полгода Эпицентр профинансировал и передал уже 40 автомобилей для нужд медицины на сумму более 107,5 млн грн. Передача дежурной партии из 10 автомобилей медицинской помощи состоялась в январе этого года в Киеве.

Новые реанимобили получили медики Харьковской и Николаевской областей, а также Киевской, Черниговской, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областей и Закарпатья.