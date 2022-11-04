Дмитрий Зелинский, глава ОО Украинская стратегия Зелинского: Наша цель — это победа Украины 4 ноября, 20:03 Позиция Дмитрий Зелинский, глава ОО «Украинская стратегия Зелинского»

Дмитрий, как Вы можете охарактеризовать украинскую политику сегодняшнего дня?

Это политика хаоса, лжи и коррупции. Политики привыкают к ежедневной лжи, так же к ней привыкают избиратели. Разница в том, что для первых ложь — это средство защитить собственные интересы, а для вторых — надежда на то, что, возможно, когда-то жизнь в Украине станет лучше. Что касается коррупционной составляющей, она окружает все политические процессы в нашем государстве: от судебной системы до дошкольного образования. Именно коррупция, на мой взгляд, является ключевой преградой на пути развития Украины.

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Дмитрий Зелинский, председатель ОО Украинская стратегия Зелинского

По Вашему мнению, коррупция на каком уровне более опасна: на высшем или на бытовом?

Считаю, что все-таки на высшем государственном уровне, потому что там ее последствия могут быть катастрофическими. Сознательные граждане, налогоплательщики наблюдают за коррупционными процессами, испытывают внутреннее несогласие. Но не всегда есть силы и желание выражать возмущение. К сожалению, в нашей стране для многих людей быть коррупционером не стыдно. Неприятно, но не стыдно. Люди воспринимают свои взятки врачам, чиновникам и учителям как акт благодарности. Но это не так, здесь не работает подмена понятий. Это и есть коррупция. Активный общественный сектор понимает и прилагает много усилий для толкования коррупции и борьбы с ней.

А насколько избирательная система коррумпирована?

Избирательная система также страдает коррупцией. Здесь следует учитывать, что большинство фальсификаций и манипуляций в избирательном процессе происходит заранее. Не в день выборов, а за год, месяц, неделю до него. Следовательно, и бороться с ними надо заранее. Как? К примеру, увеличивая в законе нормы наказания за фальсификации.

То же касается и социсследований во время избирательной гонки. Как говорится, есть ложь, наглая ложь и статистика. Каждый соцопрос отвечает интересам определенных лиц. А люди верят в эти цифры, потому что они для них — надежда на что-то светлое в черной пучине. Но, знаете, совесть и опыт у определенных политиков могут идти бок о бок со взяточничеством и государственной изменой. Поэтому нужно не просто листать результаты соцопросов, но и придирчиво следить за деятельностью чиновников.

Учитывая это, можно ли надеяться, что когда-нибудь в Украине состоятся честные выборы?

Уверен, что да. В этом отношении я политический оптимист. Честные выборы возможны тогда, когда нечестные будут неинтересны обществу. У нас очень образованное население, которое стремится к развитию и совершенствованию. Мы готовы сражаться за независимость и свободу. Сегодня весь мир наблюдает за тем, как мы сильны. Украина действительно заслуживает перемен.

Но следует помнить: недостаточно сделать правильный выбор всего один раз, чтобы все быстро стало хорошо и были исправлены все ошибки. Мы должны настроиться на масштабные изменения в режиме реального времени. Верю в то, что вместе мы справимся.

В этом году вы присоединились к активной части общества как общественный деятель. Прежде чем мы перейдем к этой теме, расскажите, чем вы занимались до начала войны и создания собственной ОО.

После учебы в университете, Киевском политехническом институте, я устроился на работу в сфере маркетинга. Около пяти лет работал как наемный специалист, приобретая опыт в этом направлении. Только в 2020 году я начал свою профессиональную деятельность, связанную с финансами, криптовалютами и майнингом.

Фото: Дмитрий Зелинский

На мой взгляд, именно сейчас каждый предприниматель должен помогать своей стране. Один из самых простых вариантов, как это можно делать, — отправлять часть прибыли в помощь ВСУ. Наша команда производит такие платежи с первого дня войны.

Сколько денег вы отправили на помощь ВСУ за полгода на войну?

Во-первых, я не хотел бы кичиться, называя общую сумму. Считаю, что каждый предприниматель, помогающий армии, делает большое дело, независимо от сумм. А во-вторых, я даже не знаю точной суммы. Мы делаем разные отправки, как достаточно мелкими, так и большими суммами. Знаю только то, что за первую неделю войны мы отправили в поддержку ВСУ два миллиона двести тысяч гривен.

Когда и как возникла идея создания общественной организации? В чем ее миссия?

Инициатором и катализатором воплощения данной идеи стал мой лучший друг Ефим Окс. До начала войны мы вместе предоставляли бесплатные консультации, проводили семинары, на которых обучали украинцев финансовому анализу, IT-развитию и ведению бизнеса. Это было совершенно бесплатно. Как раз в то время мы воочию увидели, какая у нас умная и классная нация, стремящаяся развиваться и достигать первенства.

Поэтому мы объединили усилия и создали общественную организацию «Украинская стратегия Зелинского». Нашу первоначальную миссию мы сформулировали следующим образом: всестороннее развитие украинского общества. Но с началом полномасштабной войны, реагируя на происходящие события, мы переформатировали программу и цели организации. Теперь наши приоритеты — это техническая и финансовая помощь военным, а также благотворительная помощь малозащищенным слоям населения.

Чем сейчас занимается ваша общественная организация?

К нам ежедневно поступают обращения из разных регионов с просьбой приобрести для военных автомобили, планшеты, дроны, шредеры и другую технику. Мы покупаем ее и отправляем на фронт. Затем искренне радуемся, получая благодарности и видеоотчеты о том, как наша техника помогает в «истреблении русни». Наша цель — это победа Украины.

Что касается гражданского населения, то в первую очередь к нам обращаются за помощью внутренне перемещенные лица и пострадавшие от войны. Реагируя на их просьбы, мы хотим подавать пример другим общественным организациям, призывать их к единению. Делать добро — это круто.

Чувствуете ли Вы внутреннюю готовность в будущем возглавить политический проект? Может быть, трансформировав общественную организацию в политическое объединение?

Пока я об этом не думаю. Сейчас все мои мысли и усилия сконцентрированы на инициативах ОО. Если в будущем так будут складываться обстоятельства или мои единомышленники инициируют такой шаг — возможно. Но сто процентов выбор будет за ними.

Каковы были ваши первые мысли 24 февраля, когда началось российское вторжение?

Я проснулся сразу, с первым взрывом. Даже не открывал новостную ленту — ни на миг не сомневался, что, к сожалению, это начало российского вторжения. Первые мысли касались того, как защитить свою семью и маленького ребенка. А также — как быть полезным для нуждающихся в помощи. Анализировал, как я могу предложить государству свои знания и финансовые средства.

С вашей точки зрения, станет ли война катализатором изменений в обществе и в политике?

Да, безусловно. В самом деле, очень показательным был первый месяц войны. Тогда люди стали более организованными и ответственными, потому что нужно было действовать быстро и четко. Война действительно стала катализатором, на мой взгляд, положительных изменений. Многие украинцы избрали путь волонтерства, развития, поддержки национального бренда, национального производителя. Вместе мы создаем новейшую историю Украины — сильного и несгибаемого государства, которым восхищается весь мир.

Как и когда, по вашему мнению, закончится война?

Знаю точно: она закончится поражением страны-агрессора. Надеюсь, что горячая фаза завершится в этом году, а уже в следующем мы будем праздновать триумфальную победу Украины.