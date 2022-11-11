Подходит к концу второй год легальной работы операторов азартных игр в Украине. Несмотря на войну, лицензионные украинские и международные компании продолжили свою работу. А сфера гемблинга стала одним из крупнейших доноров ВСУ, ежемесячно передавая снаряжение на десятки миллионов гривен. Вспомним, что еще получило государство от легализации гемблинга и какие перспективы эта сфера открывает для Украины.

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В середине 2000-х в крупных украинских городах легально работали залы игровых автоматов и казино. Эти заведения, учитывая международных операторов, постоянно пополняли госказну налогами и лицензионными сборами, создавали тысячи рабочих мест для украинцев и развивали туристическую инфраструктуру.

Однако уже в июне 2009-го Верховная Рада запретила азартные игры на территории страны, оставив в открытом доступе только лотереи. Формальным триггером этого запрета стал пожар в зале игровых автоматов в тогдашнем Днепропетровске, вследствие которого погибли 10 человек.

В настоящее время сфера легального гемблинга стала объектом политических манипуляций, почти полностью уйдя в тень. Из-за этого государство в течение следующих 10 лет потеряло миллиарды гривен поступлений в бюджет. Лицензированные операторы были способны расходовать часть доходов на борьбу со лудоманией, культурные и социальные инициативы. Но вместо этого в стране преуспевал нелегальный гемблинг под вывесками компьютерных клубов и в различных подпольных заведениях.

С 2019-го новые украинские власти начали активную борьбу с теневыми операторами азартных игр, закрыв большинство таких заведений во всех городах. В конце лета 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации азартных игр, и с начала 2021 года компании начали получать лицензии на работу в Украине. Первой такой компанией стал украинский гемблинговый оператор Cosmolot, восстановив цикл поступлений в бюджет от легальной индустрии.

Выход из тени

Н егативное отношение многих украинцев к легализации гемблинга, в частности, было обусловлено связью нелегальных операторов азартных игр с криминалом, обманом и

с тем, чтобы «нажиться» на людях с зависимостью.

Из-за запрета рынка более 10 лет в Украине формировался образ азартных игр как чего-то очень неприличного, запрещенного и обязательно связанного с наркотиками, алкоголем, оружием, проституцией и т. д.

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Понять опасения украинцев достаточно просто: чаще всего нелегальные заведения с азартными играми были представлены в дешевых «наливайках», там устанавливали нелицензионное оборудование с непонятной системой выигрышей, а среди посетителей доминировали наиболее маргинальные категории населения.

Затмленные образами о казино из криминальных фильмов, в 2020-м украинцы получили совершенно новый закон о легализации. Этот закон предусматривает один из самых высоких в мире лицензионных сборов, плату за лицензирование и сертификацию каждого отдельного игрового аппарата, ведение системы онлайн-мониторинга финансовой деятельности операторов, обязательную регистрацию всех игроков, допуск к игре только пользователей от 21 года без материальных долгов, создание списков игроков с зависимостью и многие другие защитные механизмы.

Легальный онлайн-гемблинг в Украине стал драйвером новых проектов и коопераций с международными компаниями в IT-индустрии; привлек инвестиции в разработку современных банковских решений; поддержал легализацию криптовалюты и виртуальных активов; расширил поле для развития отечественного маркетинга и диджитал-экосистемы.

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Компания Сosmolot в числе первых запустила авторизацию и верификацию своих пользователей через государственный сервис Дія. В целом за это время только в рамках лицензионных выплат бренд передал в бюджет более 46 млн грн.

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Только лицензионные выплаты Cosmolot в бюджет это: около 1200 бронежилетов высшего шестого класса защиты; 2300 тактических шлемов; 23 дрона-камикадзе RAM II UAV украинского производства; 64 разведывательных БПЛА Аист-100; 100+ внедорожников и микроавтобусов; четыре новых бронеавтомобиля Козак-2М1 и т. д.

Всего государственный регулятор — Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) — отчитался о выдаче более 40 лицензий на наземные и онлайн-казино, залы игровых автоматов, онлайн-покер и букмекерскую деятельность. По данным на конец сентября 2022-го, из периода легализации азартных игр в госбюджет поступило более 2,3 млрд грн.

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Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя КРАИЛ Елена Водолажко. По ее словам, некоторые операторы так и не успели начать работу в Украине из-за войны, а многие перспективные инвестиционные проекты были вынужденно заморожены.

Тем не менее за год работы до начала войны легальные операторы в Украине успели инвестировать миллионы долларов в развлекательную инфраструктуру. Благодаря онлайн-бизнесу значительно возросли вклады в технологии безопасности данных, креативные кампании, масштабные спонсорские проекты с украинским и международным бизнесом.

Поскольку эта сфера только начала присоединяться к мировой индустрии гемблинга — лицензионные операторы, в том числе Сosmolot, ожидали много позитивных моментов на 2022 год. Несмотря на потерю большого количества инвестиций, индустрия выстояла и продолжила легальное развитие в новых реалиях.

Международный опыт

Как ни странно, задолго до легализации азартных игр в Украине лицензированные игровые операторы существовали во многих странах даже на территории бывшего СНГ, учитывая Беларусь, страны Балтии, Грузию, Армению, Казахстан и другие.

В частности, в этих странах были созданы более выгодные условия для начала гемблингового бизнеса, а Грузия вообще стала одним из самых привлекательных мест для международных операторов азартных игр в мире.

Во многом украинский закон о легализации был создан именно на основе грузинского законодательства. Однако из-за гораздо больших объемов рынка правила игры в Украине оказались более жесткими. До последнего момента украинские лицензированные операторы сетовали на отсутствие логической системы налогообложения игорного бизнеса, поскольку за это время так и не создано новое налоговое законодательство для сферы азартных игр.

На сегодняшний день игровые операторы платят:

18% налога на прибыль;

22% ЕСВ;

GGR ( налог на валовой игровой доход) от 10% до 18%;

налог на валовой игровой доход) от 10% до 18%; 19,5% налога на выигрыш игрока;

20% НДС на смежные контракты по организации и проведению азартных игр.

Такая налоговая нагрузка значительно продлевает период возврата инвестиций и снижает инвестиционную привлекательность сектора и страны в целом. Именно поэтому деятельность всех без исключения гемблинговых операторов в Украине пока убыточна.

Александр Лысый Chief Legal Officer COSMOLOT

«В большинстве развитых стран чаще всего используют другой подход: невысокие налоги и дорогие лицензии или дешевые лицензии и высокие налоги, — рассказывает Chief Legal Officer COSMOLOT Александр Лысый. — Не все готовы при сегодняшней налоговой нагрузке и недостаточной борьбе с нелегальным рынком выходить из тени. Легализация — это игра в долгую. Ты инвестируешь и понимаешь, что сразу прибыльным не станешь. И к таким условиям готовы те компании, которые выстраивают долгосрочный бизнес и стабильные отношения со своими клиентами».

По словам руководителей компании, проблемой также остается признание легализации в Украине иностранными корпорациями, в частности, Google и Facebook. К рынку азартных игр Украины пока еще преобладает недоверие мирового сообщества. «Не все поставщики стремятся заключать договор с украинскими компаниями. Безусловно, это хотелось бы изменить. Признание иностранными корпорациями усилило бы позиции легальных игроков на рынке и способствовало бы искоренению нелегального рынка».

Ключевыми странами, получающими больше налоговых поступлений от сферы азартных игр являются США, Китай (Макао), Франция, Италия, Испания, Канада, Германия, Великобритания, Польша, Япония и другие.

Благодаря высокоразвитой инфраструктуре и созданию отдельного вида гемблинг-туризма в рамках развлекательной индустрии общие доходы игровых операторов в этих странах достигают десятков миллиардов долларов в год. К примеру, игорная индустрия США генерирует в год более $42 млрд, кроме доходов от смежных бизнесов.

«Мы видим большой потенциал на рынке и его дальнейшее развитие, и намерены выстраивать такой украинский бизнес, который будет создавать сильную конкуренцию компаниям с иностранными инвестициями», — резюмируют в COSMOLOT.

Планы Cosmolot

С 24 февраля Cosmolot продолжает бизнес в Украине, а часть команды ведет активную волонтерскую деятельность. Общий бюджет помощи Cosmolot для украинских защитников и рядовых украинцев уже превышает 8 млн гривен.

Недавно представители Cosmolot также получили благодарность Министерства обороны Украины и золотое памятное отличие 74-го разведывательного батальона за свои волонтерские кампании и помощь армии.

Регулярные выплаты зарплат сотрудникам в Украине, уплата налогов, сохранение спроса на рекламу и смежные технические решения для бизнеса — ко всему этому прибавилась работа компании на информационном фронте. Cosmolot стал одним из первых представителей индустрии, кто четко заявил о своей позиции относительно войны посредством рекламных кампаний и помощи армии.

Будучи заблокированным «Роскомнадзором» еще задолго до 24 февраля, оператор не только запретил доступ к своим услугам пользователям из России и Беларуси, но и усилил сопротивление Украины на международном уровне.

«Мы постоянно общались с партнерами, посылали им проверенные новости, объясняли, что Россия — агрессор, напавший на Украину. Отмечали, как нам важна их поддержка и позиция. Просили их донатить на ВСУ и гуманитарные нужды украинских беженцев. А также продвигали игровой канселлинг среди наших партнеров, чтобы РФ потеряла доступ к лицензированным играм на мировых платформах», — рассказывают в компании.

Фото: Сosmolot

В Cosmolot также отметили отказ от перспективных инвестиционных проектов в пользу помощи украинским защитникам. Представители оператора уверены, что только такая стратегия вместе с помощью украинской экономики может гарантировать стабильное развитие легальной индустрии азартных игр.



Основополагающим звеном идеологии COSMOLOT остается продвижение легального и ответственного гемблинга, забота о собственных пользователях и государстве, а также гарантии качественного сервиса.

Несмотря на функционирование в легальном поле менее года до начала войны, украинский гемблинг стал одним из мощных драйверов экономики и основным донором армии. Хотя еще в конце 2020-го этой сферы в Украине вообще не существовало, а большинство граждан скептически относились к ее восстановлению.