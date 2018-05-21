От необычных семинаров до новых кофеен: киевский ресторатор о том, где искать вдохновение

Ресторатор и управляющий партнер Très Branché - restaurant à la mode Наталья Невядомская делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Не предавать мечты;

Не бояться нового;

Доверять происходящему.

2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

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Марк Цукерберг, Илон Маск – кажется, эти люди не очень задумываются, возможно ли осуществить то, что они задумали, то, что другим кажется нереальным или вообще не приходит в голову. Они просто берут и делают это. И их сумасшедшие мечты становятся общечеловеческой реальностью и навсегда меняют мир! Это здорово и особенно ценно!

3. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Если сотрудник обладает компетенциями, позволяющими ему стать частью бренда, отражать его философию и непосредственно участвовать в его развитии и росте эффективности. Сотрудник, которому можно смело делегировать часть функционала без риска потери качества.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

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Milk and Honey, Rupi Kaur – необычные и стихи, и молодой, но, безусловно, талантливый автор.

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Неймовірні, Бриджит Квинн – о женщинах которые повлияли на искусство и историю.

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Бизнес для панков, Джеймса Уотта – легкая книга с импонирующими мне тезисами.

Место, которого нет, Братья Вист – украинский историко-приключенческий роман, один из авторов – мой супруг, я наблюдала весь процесс работы над романом и, действительно, очень впечатлена результатом.

Кадр из фильма Место встречи / © Medusa Film

Новый итальянский Фильм Место встречи – о праве выбора и о главных человеческих ценностях. Тонко, необычно, но вспоминается очень долго. Еще, Ван Гог, просто люблю этого художника. Плюс, безусловно, абсолютно необычная постановка.

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Work-life баланс – ощущение этого баланса обеспечивает состояние внутренней гармонии, в котором каждый, во-первых, более эффективный в рабочих вопросах, а во-вторых, и это даже важнее – более счастлив во всех сферах жизни!

Поэтому, безусловно, к его достижению стоит стремиться и идеально, сделать жизненным правилом. Мои рецепты в этой связи – переключаться, не зацикливаться на чем бы то ни было – йога, концентрированное общение с детьми, природа, прогулки и путешествия. А еще – посещение новых мест, будь то необычный семинар, только что открывшаяся кофейня или интересная выставка; знакомство с новыми людьми, обмен и подпитка позитивной энергией. В этих встречах, в общении, и нужно искать вдохновение. Плюс, конечно, в занятии любимым делом, создании новых проектов и синергии с близкими по духу людьми.