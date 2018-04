Основатель сервиса Preply рассказал о любимых сериалах, которые он смотрит на английском языке

Основатель и CEO онлайн-маркетплейса для поиска репетиторов Preply Кирилл Бигай делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Я бы дал себе только один совет: раньше запускать собственный стартап.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Главный критерий — это, конечно, перфоманс. Что сделал человек, достиг ли он своих OKR (objectives and key results), вывел ли направление на новый уровень, сделал ли он что-то, чего без него бы не смогли бы достичь. Еще оцениваю коммуникацию с другими участниками: выигрывает ли команда от работы этого специалиста, насколько он лидер, берет ли на себя ответственность и достигает ли целей.

3. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Из последних прочитанных книг мне понравились Mindset: The New Psychology of Success (в рус переводе — Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей) и Who: The A Method for Hiring. Еще советую The Hard Thing About Hard Things (в укр переводе — Безжальна правда про нещадний бізнес) Бена Хоровица.

Из сериалов — очень стильный Peaky Blinders (Острые козырьки), Game of Thrones (Игра престолов) и Suits (Форс-мажоры) с его американским юмором и полезной лексикой. Кстати, сериалы я смотрю на английском, совмещаю приятное с полезным. Если говорить о фильмах, нравится классика вроде Star Wars (Звездные войны). Сильно впечатлил Interstellar (Интерстеллар).

4. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Смартфон я использую как инструмент организации и структурирования задач. Мой топ-3 приложений, ничего сверхъестественного:

Google Calendar — синхронизирую с календарем Apple и назначаю через него все встречи. Митинги, к слову, предпочитаю короткие, на 15-30 минут.

Gmail — легендарный почтовый клиент, где проходит большинство моей коммуникации.

Things 3 — аппликейшн, в котором я создаю списки задач. Их можно удобно группировать, добавлять подзадачи и чек-листы.

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Не думаю, что в мире стартапов вообще возможен work-life balance. Понятие work-efficiency balance подходит лучше. Работы всегда много, и нужно делать ее максимально эффективно. Для этого необходимо, в том числе, давать себе отдых, хорошо высыпаться, поддерживать хотя бы минимальную физическую активность, сбалансированно питаться.

6. Где искать вдохновение?

Вдохновение можно искать в путешествиях. И в чтении. Меня сильно воодушевляют истории успеха. Люблю читать блоги о стартапах и экосистеме, в которых люди делятся реальным опытом. Еще нахожу вдохновение внутри команды, в общении с коллегами. Мы время от времени говорим об истории компании, о наших достижениях, о вызовах. Но главное вдохновение — в общении с клиентами. Люди ведь не просто "учат язык", а идут к собственным жизненным целям. Кому-то хочется выстроить более глубокое общение с семьей или друзьями, живущими за границей. Кто-то хочет получить новую работу или переехать в другой город. А кто-то просто влюбился в Париж и мечтает выучить французский. Я рад, что делаю эту мечту ближе. Думаю, именно так нужно воспринимать свой бизнес.