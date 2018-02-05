Назад в будущее. Почему коррупция отыграла свои позиции в Украине – Перша Шпальта

Бизнес все еще не может свободно дышать в Украине из-за влияния коррупции

Влияние коррупции в Украине на бизнес вернулось на уровень трехлетней давности

Коррупция непобедима, но это не повод опускать руки. Об этом говорится в свежем выпуске программы Перша Шпальта.

По уровню коррупции Украина вернулась к показателям 2014-го года. Таковы итоги опроса, проведенного Американская торговая палата среди бизнесменов.

Из почти двух сотен топ-менеджеров более 90% ответили: сталкивались с коррупцией в Украине. В прошлом году таких было на 10 пунктов меньше.

36% респондентов считают, что уровень коррупции снизился за последний год. В прошлом 2016-м таких было 47%. Больше всего нареканий – на суды, налоговую, местные власти и прокуратуру.

По мнению бизнеса, для улучшения бизнес-климата в Украине нужно срочно создать отдельный Антикоррупционный суд. Это поможет искоренить коррупцию и вернуть страну на путь экономического роста и привлечения прямых иностранных инвестиций.

Что делать предпринимателям, которые столкнулись с коррупцией, возможно ли вообще побороть ее в Украине. Об этом в продолжении темы, смотрите интервью с главой Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.

Также в программе большое исследование рынка бытовой техники и электроники, и споры онлайн- и офлайн-торговли.

Кроме того, в специальном репортаже программы специалисты газового рынка анализируют перспективы добычи газа в Украине на ближайшие два года.

Завершает выпуск обзор деловых новостей, которыми запомнился Всемирный экономический форум в Давосе, от блоггера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.