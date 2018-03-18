"Научись лениться". Киевский ресторатор о том, что посоветовал бы себе 10 лет назад

Владелец Семьи ресторанов Файна Фамілія Юрий Колесник делится своими советами, а также рассказывает о последних фильмах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Научись лениться.

Если что-либо не получается – "отпусти" на время ситуацию и подожди.

Слушай интуицию, а не ум.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Если он сумел стать безусловным лидером и изменить среду вокруг себя на более здоровую, он заслуживает внимания.

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3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

Чешская ресторанная группа Аmbi. Ее владелец создал идеальную модель управления своей компанией

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Постер фильма Их звездный час

Я читаю очень "специфичную литературу". Это книги по восточной философии и медицине. Из фильмов впечатлил Их звездный час – это действительно многослойный фильм.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? (назовите любимую песню).

Gurujas Kaur (Imagine)

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Плохо себе представляю жизнь без смартфона в эпоху поколения "один клик". Приложения: почта, меcсенджер, Viber, Chrome, карты, Telegram.

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Работать не более 6 часов в день. Еще столько же делать то, что нравится – рисовать, заниматься спортом, ходить в кино и многое другое...