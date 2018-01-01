​Нафтогаз подал в американский суд на Газпром Сегодня, 18:07 1635 Цей матеріал також доступний українською Ранее Стокгольмский арбитраж присудил выплату Газпромом штрафа Нафтогазу Украины Фото: Нафтогаз

НАК Нафтогаз Украины обратился в окружной суд Южного округа Техаса, США с иском против компании Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. для дальнейших судебных разбирательств с ПАО Газпром в Нидерландах и Швейцарии об исполнении решения Стокгольмского арбитража, говорится в материалах проекта Offshorealert, передает Интерфакс-Украина.

По словам исполнительного директора НАК Юрия Витренко, Газпром продолжает дерзко не выполнять решение международного арбитража.

“Это я не жалуюсь, а объясняю наши действия, в частности, в США по принудительному исполнению", – сказал он.

Витренко отметил, что США - это не последняя юрисдикция, где Газпром ждут проблемы, пока они не заплатят всю сумму.

Он напомнил, что Газпром проиграл в апелляционном суде Швеции спор о приостановке принудительного исполнения решения арбитража, поэтому у него отсутствуют законные основания не платить Нафтогазу по этому решению.

В пресс-службе НАК сообщили, что более детально не комментируют инициированный судебный процесс в США по просьбе юристов.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж присудил выплату Газпромом Нафтогазу Украины штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. Газпром направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.