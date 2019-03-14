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Анбандлинг. Что такое отделение оператора ГТС, почему «Нафтогаз» этим занимается и что уже сделано

14 мартa, 22:29
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Спецпроект
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Анбандлинг. Что такое отделение оператора ГТС, почему «Нафтогаз» этим занимается и что уже сделано - фото

Depositphotos_yanosh_nemesh

Газпром имеет значительные преференции по доступу к украинской ГТС

Отделение оператора ГТС от «Нафтогаза», так называемый «анбандлинг», уже стало неким «фетишем».

Этого отделения немедленно требуют те, кто хочет скорее «раздерибанить» «Нафтогаз», или просто «разделить и властвовать» в коррупционных интересах.

Его стремятся как можно скорее увидеть те, кто делает реформы «для галочки». Они фокусируются на изменениях по форме, а не по существу; правильная последовательность реформ и, соответственно, их последствия, их тоже не очень беспокоят.

Что, пожалуй, наиболее важно, вопрос анбандлинга продвигает Россия через своих агентов влияния в Европе и в Украине. В Москве знают, что настоящий анбандлинг, проведенный до окончания срока транзитного контракта в 2019 году, требует или прекращения транзита (и тогда Россия лишит Украину доходов от транспортировки газа в Европу), или согласия «Газпрома» (которого он не дает).

«Анбандлинг» — лишь форма. А его сущность заключается в обеспечении недискриминационного доступа к ГТС для всех участников оптового рынка газа.

То есть россияне понимают, что выполнить это требование европейского законодательства Украина пока не может. Поэтому кремлевские агенты влияния и способствуют «фетишизации» этого вопроса как упрека «Нафтогазу» и Украине в целом. И используют его как один из аргументов в пользу строительства «Северного потока 2» (обходного газопровода, который реализует тот же план России лишить Украину транзита газа).

Сочетание интересов упомянутых выше групп влияния, насаждающих мысль о том, что ««Нафтогаз» не хочет проводить анбандлинг», делает сложным рассказ о том, что же было сделано в этом направлении. Но я обещал приводить конкретные примеры того, за что отвечал лично. И мне есть что сказать.

Например, в свое время под моим руководством был создан филиал «Укртрансгаза» «Оператор ГТС». Он был подготовлен для отделения в соответствии с европейским законодательством. Это было положительно отмечено компетентным европейским институтом.

Да, это не полное завершение процесса. Но я не видел, чтобы в тот период кто-то не на словах, а на деле сделал нечто большее для отделения оператора ГТС.

Однако, главное даже не это. «Анбандлинг» — лишь форма. А его сущность заключается в обеспечении недискриминационного доступа к ГТС для всех участников оптового рынка газа. Так вот, если посмотреть на сущность, то мы уже обеспечили такой доступ, по крайней мере я не слышал обоснованных претензий от участников рынка.

Есть только один важный нюанс: «Газпром» имеет значительные преференции в отношении доступа к украинской ГТС, что признал и Секретариат Энергетического Сообщества. В то же время российская компания отказывается приводить контракт на транзит в соответствие с общими правилами. Поэтому по сути именно это и является главной проблемой «анбандлинга».

* Партнер проекта «Нафтогаз против Газпрома» — Юрий Витренко, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины». Мнения и оценки, опубликованные в материалах проекта, могут не совпадать с позицией НАК «Нафтогаз Украины» и редакции НВ.

 

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