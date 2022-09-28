«Спасали живые души». Как война изменила рынок товаров для домашних животных — интервью 28 сентября, 08:46 Эксклюзив НВ Полина Кошарная, совладелица и председатель наблюдательного совета Suziria Company Group, основательница сети MasterZoo (Фото:Предоставлено респондентом)

С началом войны на рынке товаров для животных произошли большие изменения. Впервые почти за 30 лет продажи упали, но растет доля украинских товаров. Что именно и почему происходит — в интервью с Полиной Кошарной, основательницей сети MasterZoo.

Полномасштабное российское вторжение, которое началось 24 февраля, отразилось не только на людях. Пострадали тысячи животных, в том числе домашние любимцы, которые в лучшем случае были вынуждены сопровождать своих хозяев в дальней поездке.

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Из-за этого рынок товаров для животных претерпел колоссальные изменения: от перепадов в спросе до разрушения магазинов и остановки поставок. О том, что происходило в этом сегменте украинской экономики до начала войны и за последние 7 месяцев, НВ Бизнес пообщался с Полиной Кошарной. Она является совладелицей и председателем наблюдательного совета Suziria Company Group, основательницей крупнейшей в Украине сети зоомаркетов MasterZoo. Эта группа компаний с головным офисом в Харькове занимается производством, импортом, дистрибуцией, а также розничной торговлей кормами и товарами для домашних питомцев. Поэтому ее руководство хорошо знакомо со всеми особенностями украинского зоорынка.