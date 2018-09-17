Журнал Time второй раз за год сменил владельцев

Издательский дом Meredith Corp продает легендарный журнал Time за $190 млн частным лицам. Новыми владельцами станут один из основателей компании Salesforce.com Inc. Марк Бениофф и его супруга Линн.

Об этом говорится в сообщении Meredith.

Супруги Бениофф выступают покупателями не от Salesforce, а лично. При этом после завершения сделки (в течение 30 дней) новые владельцы не намерены вмешиваться или принимать участие в управлении работой издания и редакции.

"Мы инвестирует в компанию с огромным воздействием на мир, компанию с невероятно сильным бизнесом. Именно этого мы ищем, когда осуществляем семейные инвестиции", – заявил Бениофф о покупке Time в интервью The Wall Street Journal.

Meredith чуть больше чем полгода назад завершил сделку по приобретению части издательского бизнеса на $2,8 млрд у Time Inc., образованной в результате раздела Time Warner в 2014 году. В марте текущего года Meredith выставил на продажу четыре приобретенных журнала: собственно Time, а также Fortune, Money и Sports Illustrated. Покупать остальные три издания Бениоффы не планируют, поэтому Meredith продолжает переговоры об их судьбе

Американский журнал Time (Время - ред.) издается с 1923 года, стал первым в мире новостным еженедельником с тиражем всего 9 тыс. экземпляров. Тираж Time в первом полугодии 2018 года сократился до 2,3 млн экземпляров в сравнении с 3 млн за аналогичный период прошлого года Сегодня журнал объединяет аудиторию более 100 млн читателей в печатной и онлайн-версии, в том числе более 50 млн digital-посетителей и 40 млн подписчиков в соцсетях ежемесячно.

Time известен составлением рейтингов, таких как Time 100 самых влиятельных людей, Человека года и другое.

Падение спроса на печатные издания и сокращение объемов размещаемой в них рекламы отрицательно сказалось на журнальном бизнесе. Многие журналы, потеряв традиционные источники выручки, не выдержали перехода к работе исключительно в digital.

По мнению отраслевых экспертов, главная задача новых владельцев и редакции Time – приспособиться к новым тенденциям потребления новостей: больше информации при минимальном объеме в сжатые сроки. В ближайшее время необходимо будет решить вопрос о частоте выхода печатной версии и ее наполнении.

"От лица всей команды Time: мы с нетерпением ждем начала следующей главы нашей истории", - написал главный редактор Time Эдвард Фелзентал.

Ранее в марте 2018 года стало известно, что одно из самых известных украинских англоязычных изданий газету Kyiv Post продали малоизвестному бизнесмену из Одессы.