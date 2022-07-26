Ученая представила Украину в рамках международной премии Для женщин в науке 26 июля, 10:30 Новости компаний L’Oréal

Фонд L’Oréal и UNESCO отметили 45 выдающихся ученых на церемонии награждения Международной премии «Для женщин в науке» в штаб-квартире UNESCO в Париже.

Последние три года были одними из самых сложных для науки в новейшей истории. Женщины, находясь на передовой борьбы с пандемией, решали проблемы изменения климата, болезней и кризиса здравоохранения. Признание их вклада и достижений является фундаментальным в преодолении гендерных барьеров в научной отрасли.

На церемонии в штаб-квартире UNESCO были награждены 45 ученых, победительниц по двум направлениям Международной премии L’Oréal-UNESCO «Для женщин в науке»:

• 15 ученых премии «Лауреатки» получили Международную премию за выдающиеся научные достижения в науке. Каждый год награждается по 5 женщин без возрастных ограничений по каждому континенту. Премия составляет 100 000 евро.

Фото: L'Oréal

30 молодых ученых, получивших звание «Международные молодые таланты». Премия составляет 15 000 евро.

Каждый год, в рамках программы «Международные молодые таланты», по соответствующим критериям международное научное сообщество с участием представителей Фонда L’Oréal и UNESCO выбирает 15 самых перспективных женщин-ученых среди национальных и региональных Лауреаток Программы L’Oréal-UNESCO «Для женщин в науке».

Елена Ванеева, доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе Института математики НАН Украины, лауреат украинской премии «Для женщин в науке» — 2018, вошла в топ-15 премии «Международные молодые таланты» и представила Украину на мировой арене в штаб-квартире UNESCO.

«Для меня очень волнительно быть первой украинкой среди „Международных молодых талантов“ премии „Для женщин в науке“ и представить нашу страну на мировой арене в столь тяжелое для нас время. Это очень важно — показать, что Украина имеет высокий научный потенциал», — отмечает Елена.

Фото: L'Oréal

Узнать больше о лауреатах и международных молодых талантах, отмечаемых в этом году, можно по ссылке.

Борьба с недостаточной представленностью женщин в науке

Согласно последним данным UNESCO, количество женщин, развивающих свою научную карьеру, увеличивается постепенно, среди всех исследователей мира только треть — женщины. В мире научных исследований существует непроходимый барьер: только 14% высших научных должностей в Европе занимают женщины, и только 4% Нобелевских премий по науке присуждается женщинам.

Созданная в 1998 году и возглавляемая Фондом L’Oréal в партнерстве с UNESCO, премия «Для женщин в науке» направлена на повышение уровня представленности женщин в области науки и основывается на том, что миру нужна наука, а науке нужны женщины. Премия направлена на укрепление позиций женщин в научной области, поддержку ведущего научного опыта и содействие талантливым женщинам-ученым в признании, которого они заслуживают.

Фото: L'Oréal

Премия в Украине

Украинская премия является частью глобальной программы L’Oréal-UNESCO «Для женщин в науке». В 2021 году L’Oréal Украина провела четвертый сезон премии «Для женщин в науке». Премия в Украине направлена на поддержку и признание молодых женщин-ученых, а также на то, чтобы поощрить их выбирать научные профессии. За 4 года существования премии в Украине было отмечено 12 женщин-ученых. Из-за войны России против Украины проведение пятого сезона перенесли на 2023 год.

Премия реализуется под патронатом Национальной комиссии Украины по делам UNESCO. Партнеры — Национальная академия наук Украины, Центр «Развитие Корпоративной Социальной Ответственности» и инициатива Девушки STEM.

С целью поддержать украинских ученых, вынужденно покинувших Украину в результате российского вторжения, была запущена программа экстренной поддержки женщин-ученых — «PAUSE». Эта программа позволяет научным работникам размещаться в высших учебных заведениях, исследовательских и культурных учреждениях Франции. Фонд L’Oréal делает пожертвование на развитие программы, чтобы помочь вынужденно перемещенным лицам во Франции, в частности, украинским исследователям.

С начала введения программы «Для женщин в науке» с 1998 года более 3900 талантливых молодых женщин-ученых, среди которых кандидаты наук и аспирантки, получили признание и поддержку в 116 странах, а пять получили Нобелевскую премию.

Миру нужна наука, а науке нужны женщины!

Фото: L'Oréal

О компании L’Oréal

L’Oréal — № 1 косметическая Группа в мире. В уникальном портфолио компании — 35 всемирно известных брендов, таких как L’Oréal Paris, Garnier, La Roche Posay, Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kerastase и другие. Выручка Группы от реализации в 2020 году составляет 27,99 млрд евро, а в ее штате по всему миру работает 85 400 человек.

С начала российского вторжения и войны России против Украины компания L’Oréal Украина направила все усилия на обеспечение украинцев средствами для гигиены. L’Oréal Украина доставила около 300 000 средств для гигиены более чем в 20 населенных пунктах Украины.

О UNESCO

С самого начала работы в 1945 году UNESCO — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — работает над созданием условий для диалога между цивилизациями, культурами и народами на основе уважения общечеловеческих ценностей. Миссия UNESCO заключается в содействии укреплению мира, преодолению бедности, устойчивому развитию и межкультурному диалогу с применением немалого опыта в области образования, науки, культуры, коммуникации и информации. UNESCO способствует развитию научных исследований и экспертных знаний в развивающихся странах. UNESCO поддерживает международное научное сотрудничество и работает совместно с партнерами на глобальном, региональном и национальном уровнях через национальные и региональные бюро на всех континентах.

Данный пресс-релиз не является предложением по продаже или запросом предложения по покупке акций L’Oréal. Если вы хотите получить более подробную информацию о L’Oréal, см. официальные документы, зарегистрированные во Франции регулятором финансовой деятельности компаний (Autorites des Marchés Financiers), также доступные на английском языке на нашем веб-сайте www.loreal-finance.com.

Этот пресс-релиз может содержать прогнозную информацию. Хотя компания считает, что эти заявления базируются на обоснованных предположениях на дату публикации этого пресс-релиза, они по своей природе подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к расхождению между фактическими цифрами и теми, которые указаны или предложены в этих заявлениях.

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