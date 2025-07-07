Уровень финансовой грамотности женщин ниже, чем у мужчин, при этом более половины женщин хотят научиться финансовой грамотности. Такие данные были получены в результате совместного проекта Ощадбанка и Украинского Женского Конгресса, который направлен на повышение финансовой грамотности среди женщин из малых общин.

Результаты проекта были обнародованы 2 июля в информационном агентстве «УкрИнформ».

Рассказывая об идее проекта, член наблюдательного совета Ощадбанка Роза Тапанова подчеркнула, что с началом войны Ощад стал не просто банком, а полноправным партнером своим клиентам: в финансировании и грантах, в расширении возможностей, в экспертной поддержке и обучении.

«Для восстановления экономики страны сегодня крайне необходимо более активное привлечение женщин, в том числе через смену ими специальностей и наращивание карьерных амбиций. Наше сотрудничество с УЖК и результаты проведенного совместного исследования доказывают, что мы движемся в правильном направлении: образовательный компонент для этого чрезвычайно важен», — отметила Роза Тапанова.

Фото: Украинский Женский Конгресс

Соучредитель и директор Украинского Женского Конгресса Светлана Войцеховская привела статистические данные, свидетельствующие о значительном росте количества женщин, которые из-за войны стали кормилицами семей, распорядительницами семейного бюджета.

«Эти женщины взяли на себя новые функции и нуждаются в новых знаниях. Так же знания нужны женщинам, которые успешно начали свой бизнес, но не знают, как масштабироваться. Поэтому мы совместно с государственным Ощадбанком сделали этот проект: социологически исследовали, какие именно аспекты финансовой грамотности провисают, на что обратить внимание, где сделать банковские услуги более доступными. Мы хотим, чтобы женщины становились более умелыми и эффективными», — заявила Светлана Войцеховская.

Согласно результатам исследования, финансовая грамотность женщин значительно ниже мужчин — при том, что их уровень образования выше. Так, лишь четверть женщин смогли вычислить годовую ставку кредита по месячному показателю. Среди мужчин с задачей справились 37%.

«Это может объясняться тем, что женщины беднее и, соответственно, имеют меньше навыков пользования избыточными средствами. В то же время низкая финансовая грамотность способствует бедности, создавая «порочный круг», — отметил Дмитрий Савчук, директор ООО «Инфо Сапиенс» — компании, которая провела опрос.

Фото: Украинский Женский Конгресс

Исследование продемонстрировало, что большинство женщин заинтересованы в обучении финансовой грамотности. В Ощадбанке считают поддержку женского бизнеса важным приоритетом своей работы. Банк активно помогает женщинам-предпринимательницам не только выживать, но и развиваться во время полномасштабной войны, рассказал председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

«По нашему мнению, потенциал женского бизнеса еще до конца не раскрыт. Мы хотим, чтобы больше украинок начинали собственное дело, получали новые знания, а затем и новые возможности. Сотрудничество с УЖК — очередной шаг в этом направлении. Полученные социологические данные свидетельствуют о существенном спросе на обучение по финансовой грамотности для женщин и эти результаты будут использованы нами для планирования информационных кампаний в этой сфере», — отметил Сергей Наумов.

Полный отчет об исследовании уровня финансовой грамотности украинцев смотрите здесь.