Женщина впервые возглавит подразделение крупнейшего авиаперевозчика Европы - СМИ Сегодня, 13:38 46 Цей матеріал також доступний українською Ряд забастовок персонала Air France негативно отразился на финансовых результатах компании Фото: Air France / Facebook

Женщина впервые станет генеральным директором Air France - французского подразделения крупнейшего авиаперевозчика Европы, сообщает Europe 1 со ссылкой на информированные источники.

Собеседники рассказали радиостанции, что этот пост займет исполнительный вице-президент Air France по работе с клиентами 49-летняя Анн Ригейл. Ее кандидатуру, как сообщается, представили совету директоров Air France в среду, 12 декабря.

Ригейл закончила Горную школу Парижа. С 1991 года работала в Air Inter, с 1996 года - в Air France. Последние годы также входит в правление авиаперевозчика.

Она будет отвечать за переговоры с пилотами и бортпроводниками, недовольными условиями работы. Целый ряд забастовок персонала Air France в 2018 году отрицательно сказался на финансовых результатах всей группы компаний и ее капитализации.