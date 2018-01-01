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Женщина впервые возглавит подразделение крупнейшего авиаперевозчика Европы - СМИ

Сегодня, 13:38
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Ряд забастовок персонала Air France негативно отразился на финансовых результатах компании

Фото: Air France / Facebook

Женщина впервые станет генеральным директором Air France - французского подразделения крупнейшего авиаперевозчика Европы, сообщает Europe 1 со ссылкой на информированные источники.

Собеседники рассказали радиостанции, что этот пост займет исполнительный вице-президент Air France по работе с клиентами 49-летняя Анн Ригейл. Ее кандидатуру, как сообщается, представили совету директоров Air France в среду, 12 декабря.

Ригейл закончила Горную школу Парижа. С 1991 года работала в Air Inter, с 1996 года - в Air France. Последние годы также входит в правление авиаперевозчика.

Она будет отвечать за переговоры с пилотами и бортпроводниками, недовольными условиями работы. Целый ряд забастовок персонала Air France в 2018 году отрицательно сказался на финансовых результатах всей группы компаний и ее капитализации.

Теги:   Air France

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