План Б. Украина придумала, что делать, если Россия заблокирует зерновой коридор — Минагрополитики 26 июня, 15:37 Суда, перевозящие зерно из Украины (Фото:YORUK ISIK via Reuters)

Правительство Украины совместно с участниками зернового рынка разработало ряд альтернативных стратегий, которые позволят продолжить экспорт зерновых культур в случае прекращения работы зернового коридора.

Об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает Интерфакс-Украина.

«У нас есть несколько стратегий — это расширение пропускной способности Дунайского региона и наращивание возможностей по перевалке там зерновых. Также продолжается введение в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией», — сказал он.

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Высоцкий напомнил, что в госбюджете на 2023 год предусмотрено 20 млрд грн для потенциального страхования судов с украинским зерном, которые будут готовы продолжить работу в случае отсутствия зернового коридора.

«Альтернативные меры активно нарабатываются, фактически финализированы и должны помочь непрерывно делать вклад Украины в международную продовольственную безопасность, обеспечивать экспорт», — подчеркнул он.

Высоцкий выразил надежду, что несмотря на все сложности с экспортом, в финансовом отношении показатели экспорта сельхозпродукции будут близки к прошлогодним.

Он напомнил, что ценовая динамика меняется каждый день. «Информация о неблагоприятных условиях в США повлияла на кукурузу, цены на которую пошли вверх. Поэтому говорить о конечных ценах на зерновые рано. Они станут известны ближе к сентябрю, когда закончится вегетация в нашем полушарии. В конечном результате как минимум с минимальным отклонением, но экспорт приблизится к показателям прошлого года», — резюмировал замминистра.

Ранее в МИД Украины сообщали, что РФ с вероятностью 99,9% выйдет из зерновой сделки. На данный момент она действует до 18 июля.