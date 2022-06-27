«Нужно три-четыре недели». Советник Эрдогана назвал сроки и условия для организации «зернового коридора» из Украины 27 июня, 12:23 Цей матеріал також доступний українською Организовать коридор для вывоза украинского зерна можно за 3−4 недели (Фото:Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters)

Открытие "зернового коридора" для экспорта украинской агропродукции морским путем займет 3−4 недели.

Главным фактором для начала этого процесса будет достижение согласия со стороны Украины и РФ, для чего Турция готова провести в Стамбуле встречу в формате Турция-Украина-РФ-ООН. Об этом заявил советник президента Турции по международным вопросам Ибрагим Калин, сообщает Укринформ со ссылкой на турецкие СМИ.

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«На данный момент в России и Украине есть около 40 млн т зерна. Это серьезная цифра. Это соответствует показателю 30−35% в мире. Определение этого коридора и начало отгрузки кораблей занимает 3−4 недели», — сказал Калин.

Он отметил, что Украина справедливо не хочет снимать минные заграждения, которые установлены для защиты Одесского порта, опасаясь нападения РФ после снятия мин.

«Главная операция — это переговоры с РФ и Украиной. Если обе стороны договорятся, мы проведем встречу Турция-Украина-РФ-ООН в Стамбуле. Отправка будет обсуждена на этой встрече. Есть безопасный коридор. Переговоры об этом продолжаются. Мы хотим как можно быстрее провести эту встречу в Стамбуле», — сказал советник Эрдогана.

21 июня СМИ сообщали, что четырехсторонняя встреча в Стамбуле может состоятся в течение недели. Об этом же заявляла глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

В МИД Украины 22 июня отметили, что конкретные договоренности пока не достигнуты.

Россия блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует его вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

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