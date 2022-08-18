25 судов, 600 тысяч тонн. Украина подвела первые итоги работы зернового коридора

18 августа, 21:25
Судно I Maria в порту Черноморска (Фото:АМПУ / Facebook)

Судно I Maria в порту Черноморска (Фото:АМПУ / Facebook)

Украина отправила уже 25 судов с начала работы "зернового коридора". Общий объем переваленной агропродукции превысил 600 тыс. тонн.

18 августа из порта Черноморск в Египет отправился балкер I Maria с 33 тыс. тонн кукурузы на борту. Это уже 25-е судно с момента старта Черноморской зерновой инициативы, сообщает Администрация морских портов Украины.

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«К настоящему времени имеем уже более 600 тыс. тонн переваленной и отправленной по „зерновому коридору“ агропродукции», — заявил глава АМПУ Алексей Востриков.

Он напомнил, что в среду, 17 августа, в украинские порты прибыл самый большой караван под загрузку агропродукции — сразу пять судов.

«Видим, как рынок положительно реагирует на стабильную и эффективную работу украинских портов. Количество заявок на заход судов в порты Одессы увеличивается, собственно, как и динамика поступления таких заявок», — подчеркнул Востриков.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна и другой агропродукции из трех украинских портов — Черноморск, Одесса и Пивденный.

Всего Украине необходимо экспортировать до 20 млн т прошлогоднего урожая. По оценкам Мининфраструктуры три одесских порта могут экспортировать по «зерновому коридору» ежемесячно до 3 млн т агропродукции.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Экспорт Зерно АПК Порты Зерновые Морской порт Черноморск экспорт агропродукции Война России против Украины Продовольственный кризис экспорт зерна

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