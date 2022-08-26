Металлургам здесь не место. Морской коридор из Украины будут использовать только для экспорта продовольствия 26 августа, 10:54 Судно Brave Commander в порту Пивденный загружает зерно для Эфиопии (Фото:t.me/miUkraune/927)

В рамках работы «зернового коридора» в данный момент не планируется экспорт любых других товаров, кроме продукции АПК.

Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков в интервью ЦТС.

«На данный момент вопрос о вывозе металла или других видов грузов в рамках „зерновой инициативы“ не обсуждается. Автором „зерновой инициативы“ была ООН и в рамках продовольственной безопасности речь шла именно о вывозе аграрной продукции», — сказал замминистра.

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«Мы, безусловно, заинтересованы в восстановлении полноценной работы наших портов, и будем это инициировать при первой возможности», — добавил он.

Ранее руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский заявил, что прецедент с разблокировкой портов для экспорта зерна — хороший повод для того, чтобы продолжать работу также по экспорту металлопродукции из украинских портов.

Ранее замминистра экономики Украины Тарас Качка также выразил надежду, что «зерновая инициатива» может стать образцом для других товаров, в частности, металла.

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