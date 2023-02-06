Из-за российского саботажа. Украинский экспорт по зерновому коридору резко упал в январе — инфографика 6 февраля, 11:15 Грузовое судно ждет проверку для захода в пролив Босфор (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Из-за действий России, блокирующей и задерживающей инспекции суден, Украина в рамках зернового соглашения отправила в январе на 25% меньше агропродукции, чем в декабре.

Как сообщает Министерство инфраструктуры в Facebook, в январе 2023 года 77 судов экспортировали 3 млн тонн агропродукции из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы, что на 25% меньше объемов декабря. В декабре-2022 Украина отправила 94 судна из 3,7 млн тонн агропродукции.

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«Подавляющее большинство стран получает украинскую агропродукцию с огромными задержками во времени из-за простоя судов в Босфоре», — отметили в министерстве.

Сохраняется тенденция ежемесячного снижения объемов экспорта агропродукции через порты Одесса, Южный, Черноморск. За 6 месяцев работы зернового коридора мир получил 19,7 млн тонн продовольствия, а должен получить более 30 млн тонн при условии стабильного функционирования коридора.

«Единственное препятствие для доступа украинской агропродукции на мировые рынки — это действия российской стороны в Совместном координационном центре (СКЦ), которая всеми доступными путями и под вымышленными предлогами блокирует инспекции судов в Босфоре и регистрацию новых судов по инициативе», — говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов — 2,5 судна в сутки. В январе порты работали всего на 30−40% из-за дефицита флота под загрузку. 3 судна в сутки при предложенных 9 проходят инспекцию в Босфоре и получают разрешение двигаться в украинские порты за продовольствием.

«Ежедневно СКЦ планирует проведение по 10 инспекций в сутки, но российские инспекторы завершают удачно лишь половину из них. Так, в январе было проведено 204 инспекции, из которых успешными были 173, еще 31 инспекция не была завершена из-за преждевременного и самовольного окончания рабочего дня инспекторами России в 15 часов 30 минут (регламентирована работа до 17.30) или из-за претензий инспекторов РФ к судовым документам, которые не должны проверяться СКЦ», — говорится в сообщении.

Кроме того, тормозится и регистрация судов по участию в зерновой инициативе. При заявленных более 80 судах представители страны-агрессора, без объяснения причин, регистрируют 2−3 судна в сутки. По состоянию на 4 февраля 120 судов ожидают инспекции в территориальных водах Турции (98 — вход в порты под загрузку, 22 — с агропродукцией на выход). Подавляющее большинство из них ожидает несколько недель.

«Это целенаправленная дестабилизация ситуации с целью ограничить доступ украинского продовольствия на мировые рынки из-за замедления движения судов из/к украинским портам. Украина неоднократно обращала внимание партнеров на недопустимость блокирования свободного судоходства страной-агрессором и насаждения несправедливой продовольственной политики», — резюмировали в Министерстве.

Инфографика: Міністерство інфраструктури

Как сообщалось, в ООН заверили, что работают над дальнейшим продлением зернового соглашения.