Зерновой государственный гигант внедрил новый финансовый инструмент для аграриев

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) начала применять аграрные расписки, в дальнейшем госкомпания планирует перевести большинство сельхозпроизводителей на такую систему работы.

Об этом говорится в сообщении ГПЗКУ, передают Українські новини.

"Условиями расписки является обязательная поставка товаропроизводителем согласованной сельскохозяйственной продукции корпорации. Предоплату производитель получает весной, а поставка продукции осуществляется осенью", - отметили в госкорпорации.

Как отметили в ГПЗКУ, аграрная расписка существенно уменьшает риск невыполнения сторонами своих обязательств по договору поставки зерна будущего урожая.

"Начиная с этого года, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины планирует перевести большинство сельхозпроизводителей, принимающих участие в форвардной программе, на аграрные расписки", - сказано в сообщении.

ГПЗКУ считает, что механизм ускорит процедуру согласования и получения предоплаты производителем за зерно будущего урожая.

Использование аграрных расписок в Украине началось в 2014 году с пилотного проекта в Полтавской области. Аграрные расписки в Украине внедряют структура Всемирного банка - IFC (Международная финансовая корпорация) в сотрудничестве с МинАП.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины создана правительством Украины в августе 2010 года. 100% выпущенных акций ГПЗКУ находятся в государственной собственности. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.