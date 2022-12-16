Николаев пока не включат. Зерновое соглашение вряд ли будет расширено в ближайшее время — заместитель генсека ООН 16 декабря, 08:54 Мартин Гриффитс, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Зерновое соглашение вряд ли будет расширена в ближайшее время за счет включения новых украинских портов или сокращения времени досмотра судов.

Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, сообщает Reuters.

«Я не вижу, чтобы это произошло в ближайшей перспективе… Я думаю, было бы здорово, если бы его можно было расширить, чем больше зерна попадает в мир, тем лучше с нашей точки зрения, с точки зрения мира. Но я не думаю, что это возможно сразу», — сказал он.

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Также Гриффитс добавил, что работа над соглашением по возобновлению транзита российского аммиака через Украину «все еще продолжается», и он не знает, когда оно будет заключено.

«Мы по-прежнему… очевидно, хотим этого, потому что… удобрения на данный момент чуть ли не важнее зерна с точки зрения экспорта на глобальный юг», — сказал он.

«Российские и украинские представители обсудили возможность увязки обмена пленными, который освободит большое количество заключенных с обеих сторон, с возобновлением экспорта аммиака», — уточняет по этому поводу Reuters.

Как сообщалось, Мартин Гриффитс прибыл в Украину 12 декабря с четырехдневным визитом.

Ранее Украине настаивала на том, чтобы кроме трех портов Одесского региона в зерновое соглашение были включены порты Николаева.