Агрессор выставил условия. Россия согласна продлить зерновое соглашение, но только на 60 дней — МИД РФ 13 марта, 19:34 МИД России заявил, что готов продлить зерновое соглашение (Фото:Paolo Galasso / Alamy via Reuters)

У России нет возражений против продления зернового соглашения, но только на 60 дней, дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает Интерфакс.

«Российская сторона, отмечая „пакетный“ характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем Стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления „черноморской инициативы“ после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», — сказано в комментарии Вершинина.

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«Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального, не на словах, а на деле, прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, „размораживание“ финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса», — отметил замглавы МИД РФ.

По его словам, состоявшийся разговор подтвердил, что «если коммерческий вывоз украинской продукции осуществляется устойчивыми темпами, принося немалую прибыль Киеву, то на пути российских сельхозэкспортеров по-прежнему сохраняются барьеры».

Очередной раунд консультаций российской межведомственной делегации с представителями ООН во главе с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом состоялся в Женеве 13 марта.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов — по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Пивденного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Срок действия сделки истекает 18 марта. Ранее зерновая сделка пролонгировалась на 120 дней.

Ране министр обороны Турции выразил уверенность, что зерновая сделка будет продлена.

Зерновое соглашение обсуждал с президентом Владимиром Зеленским и генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе визита в Киев.