Защитить инвестиции. Компания Risoil выстроила пирс на 1,5 млрд грн 24 марта, 19:33 Позиция Risoil

Портовый инвестор Risoil, участник «зернового коридора», завершил строительство уникального в истории независимости Украины двустороннего пирса. Предстоит ввод объекта в эксплуатацию и новые экспортные возможности по «зерновому коридору».

«Его характеристики позволяют с заботой об экологии очень быстро грузить как растительное масло, так и зерновые. Сейчас это очень важно, поскольку работа пирса также значительно увеличит отчисления в бюджеты разных уровней и станет началом нового этапа развития всего порта Черноморск», — сообщают в компании.

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архивная фотография, начало 2022 / Фото: Risoil

Объект еще в 2015 году вошел в Стратегический план развития порта, утвержденный Министерством инфраструктуры. Кроме того, в рамках реализации проекта был заключен первый на государственном уровне договор о взаимодействии между инвестором и Администрацией морских портов Украины по принципу Take or Pay, который был подписан в присутствии Министра инфраструктуры и Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарии в Украине.

Согласно договору, Администрация морских портов Украины осуществила дноуглубление на подходах к пирсу с достижением 15 метров для приема большегрузных судов типа Panamax.

На обращение команды Risoil о том, что при всем этом она до сих пор вынуждена доказывать свое стремление и юридическое право реализовать один из крупнейших инвестпроектов в портовой отрасли за последние годы, отреагировали, в частности во Временной специальной комиссии по защите прав инвесторов ВРУ и Совете бизнес-омбудсмена.

На этой неделе состоялось заседание ВСК под председательством Галины Янченко, куда вызвали представителей правоохранительных ведомств для того, чтобы заслушать мотивацию открытия на протяжение лет многочисленных уголовных производств вокруг инвестпроекта.

Фото: Risoil

«Однако ход дискуссии — а в частности, выступления правоохранителей — сразу вызвал воспоминания абсурдного театрального прошлого. Есть уже построенный и готовый к эксплуатации портовый комплекс, построенный фирмой Risoil, с резиденцией в Швейцарии. Есть шлейф уголовных дел, построенных на формальных претензиях к инвестору и городскому совету… При том, что было процитировано много статей законов и подзаконных актов, никто не смог указать на конкретную норму закона, которая была нарушена, и на наличие прямого или хотя бы опосредствованого преступного умысла тех, кто строил портовый комплекс или тому способствовал», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

К обсуждению были привлечены сотрудники разных государственных органов/предприятий, Посольства Швейцарии в Украине и Черноморского городского совета.

Фото: Risoil

«Как сказал вчера замминистра инфраструктуры — это первый (!) за 30 лет независимости Украины проект по построению причальной инфраструктуры за частные средства. Инвестор вложил в данный проект 1,5 млрд грн. Более того, продолжал вкладывать инвестиции даже во время войны! И все же достроил, несмотря на риски, обстрелы и сложности в логистике. Но по странному стечению обстоятельств, чем выше была степень готовности проекта, тем больше высосанных из пальца уголовных производств появлялось вокруг него. Временами доходило до откровенного абсурда», — написала в своем сообщении на Facebook Галина Янченко.

По ее словам, задержка с вводом объекта в эксплуатацию нанесет государству и бюджету ущерб в сумме 400 млн грн только в этом году.

По сообщению на сайте Верховной Рады Украины, парламентская ВСК по защите прав инвесторов берет еще месяц на попытки урегулировать ситуацию переговорным путем. «А дальше не видим другого варианта, кроме как направлять заявления о преступлении по поводу деятельности этих „правохранителей“ и настаивать на прохождение ними полиграфов. В чьих интересах действуют эти „правоохранители“, должна узнать вся страна», — добавила Галина Янченко.

Отметим, что группа компаний Risoil основана в 2000 году в Женеве (Швейцария), более 22 лет постоянно осуществляет значительные капиталовложения в развитие современной портовой инфраструктуры морского порта «Черноморск» и планирует делать это дальше.

Фото: Risoil

Строительство одного из ее инвестпроектов, двустороннего пирса, велось в ежедневном режиме с середины апреля 2021 года и продолжилось сразу, как только это стало возможным после полномасштабного вторжения России. Дважды терминал посещал посол Швейцарии в Украине Клод Вильд, по его убеждению, именно такие проекты могут становиться драйверами развития экономики Украины.

На предприятиях группы Risoil работают более 1600 специалистов, а общий размер инвестиций за последние годы деятельности превышает 4 млрд гривен.